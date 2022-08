Muere Anne Heche

Fotos: EFE

La actriz estadounidense falleció hoy, a los 53 años, una semana después de sufrir un aparatoso accidente de tránsito mientras conducía a gran velocidad por las calles de Los Ángeles, EE.UU.

La muerte fue anunciada por su amiga Nancy Davis en una publicación de Instagram y posteriormente confirmada por su familia, que ya había informado que se encontraba en coma desde hacía varios días y con escasas posibilidades de supervivencia.

Heche, quien mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela Another World, por la que ganó un Emmy.

Luego, protagonizó varias películas independientes Psycho (1998), I Know What You Did Last Summer (1997), Six Days, Seven Nights (1998) y llegó a estar nominada a un Tony por la obra de Broadway Twentieth Century.

La actriz fue ingresada en el Hospital West Hills, el 5 de agosto, cuando su Mini Cooper azul se estrelló contra una vivienda en la zona de Mar Vista, en Los Ángeles y este se encendió.

De acuerdo con la Policía, el automóvil iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y ardió al chocar contra el inmueble, lo que provocó graves quemaduras a Heche.

La Oficina de Información Pública de la Policía angelina confirmó ayer a los medios de comunicación que los análisis de sangre revelan la presencia de drogas, aunque se necesitan “pruebas adicionales para descartar otras sustancias administradas en el hospital”.