MSPAS lleva laboratorio móvil a Sacatepéquez

La PNC a través de diferentes programas se enfoca en la niñez y adolescencia.

Los diferentes programas que realiza la Subdirección General de Prevención del Delito, de la Policía Nacional Civil (PNC), con niños, niñas y adolescentes en el país, han ayudado a descubrir el talento de pequeñas estrellas, que con su carisma y voz contribuyen a difundir los mensajes de prevención.

Como el caso de la niña Anixa Lucía Contreras, de 9 años, quien se ha vuelto un pilar importante para los delegados de prevención de la Comisaría 15, gracias a que los acompaña en diferentes actividades y con su voz llega a los corazones de los guatemaltecos.

Anixa Lucía cuenta que conoció a los agentes policiales en un concurso de canto. Debido a su talento y entrega, la empezaron a invitar a sus actividades hasta que llegó el día cuando se ganó su uniforme de Niña Comisario.

“Ese día me sentí muy orgullosa y agradecida”, comenta, debido a que admira el trabajo realizado por los elementos de la PNC.

“Me gusta cómo trabajan, cómo hacen que los niños no se metan en pandillas, maras y que no se involucren en drogas”, y hace un llamado a los niños para que confíen en la Policía y no le tengan miedo, porque ella está para ayudar, indicó.

Junto a su mamá, siempre está anuente a participar en actividades como la Elección del Niño Comisario o recorridos por las diferentes colonias, porque reconoce que con su voz contribuye a llevar un mensaje de prevención a la niñez y adolescencia.

El trabajo que realiza la Subdirección de Prevención del Delito de la Comisaría 15 se enfoca en áreas de los municipios de San Miguel Petapa, Villa Canales, Amatitlán y Villa Nueva, donde por medio del Plan Puerta a Puerta, promueve el acercamiento comunitario y hace entrega de material informativo. Anixa ayuda a los delegados de prevención en los recorridos con la entrega del material y, en ocasiones, también cantando para llamar la atención de los vecinos. Según el agente de Policía Juan Carlos Jacinto, delegado de prevención de la Comisaría 15, se enfocan en realizar trabajo preventivo con la entrega de trifoliares, stickers y afiches sobre diferentes temas como violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y también sobre cómo prevenir la propagación del coronavirus, Covid-19, y se acompañan del talento de Anixa.