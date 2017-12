MP pide extinguir motocicletas de Juan Carlos Monzón

Esta mañana, el Ministerio Público (MP) presentó 2 mil 631 folios que contienen la acción de extinción de dominio de 10 motocicletas vinculadas a Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de Roxana Baldetti, exvicepresidenta de Guatemala.

Los bienes, a nombre de la entidad Tekni Deportes, S. A., están bajo la custodia de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), y tienen medida cautelar desde agosto de 2016.

El MP señaló que el 31 agosto de 2016 la Unidad de Extinción de Dominio decretó medidas cautelares, las cuales fueron convalidadas por un juez, sobre 10 motocicletas y 1 vehículo relacionados con Monzón Rojas.

Según la investigación, la moto Ducati está valorada en no menos de US $36 mil; la F/4 August, en US $24 mil, y la motocicleta BMW, en US $20 mil. Las demás motocicletas eran utilizadas para competencias y solo tienen referencia de número de motor.

El picop Chrysler tiene un valor aproximado de US $54 mil y se encuentra a nombre de la entidad Canchas Deportivas de Guatemala. Este automotor está a la espera de la presentación de la acción de extinción de dominio.

Monzón Rojas es ahora colaborador eficaz en los casos La Línea y Cooptación del Estado.