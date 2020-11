“Monster” reunirá a Shawn Mendes y Justin Bieber

Shawn Mendes lanzará mañana el tema Monster, que constituye el anticipo de su próximo álbum y que le unirá por primera vez a su compatriota, el canadiense Justin Bieber, al que en origen parecía predestinado a relevar como gran ídolo adolescente.

El artista presentó hoy la portada de este sencillo, el segundo que lanza tras Wonder como carta de presentación del que será su cuarto disco de estudio, del mismo nombre, el cual estará disponible el 4 de diciembre.

“Escribí un álbum. Se llama Wonder. Realmente siento como si un pedazo de mí hubiera sido escrito en papel y grabado en la canción. Traté de ser tan real y honesto como siempre lo he sido. Es un mundo y un viaje, un sueño y un disco que he querido hacer durante mucho tiempo”, comentó en declaraciones recogidas por su discográfica.

Coproducido junto a Kid Harpoon y Nate Mercereau, el disco contendrá 12 cortes además de las ya citadas Wonder y Monster: Intro, Higher, 24 Hours, Teach Me How To Love, Call My Friends, Dream, Song For No One, 305, Always Been You, Piece Of You, Look Up At The Stars y Can’t Imagine.

Mendes (Pickering, 1998) comenzó su carrera musical en 2014 con un EP homónimo al que siguió un año después su primer trabajo de larga duración, Handwritten, y posteriormente Illuminate (2016) y Shawn Mendes (2018), todos ellos número 1 en el mercado norteamericano.

Con éxitos como Stitches o Señorita, junto a Camila Cabello, ha vendido no menos de 20 millones de copias de sus álbumes y ha generado no menos de 8 mil 000 millones de visitas en su canal de YouTube, lo que junto a su sobrada solvencia como artista de directo lo han convertido en uno de los jóvenes valores más sólidos de la industria musical actual.

*EFE