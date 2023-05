Moda, foto, arte y tributo en Stuck

El Flow Festival 2023 se celebrará por primera vez en El Salvador, el sábado 13 de mayo, y contará con estrellas internacionales del género reguetón inspirado en la temática playera para deleitar a los fanáticos.

En un mismo escenario se reunirán el rapero, cantante y compositor estadounidense de ascendencia dominicana Arcángel; a la cantante y productora discográfica puertorriqueña Ivy Queen; al intérprete y compositor puertorriqueño Tito el Bambino, y al DJ y productor musical DJ Nelson. El concierto se llevará a cabo el 13 de mayo en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, a partir de las 17:00.

Las entradas se adquieren a través de: www.smartticket.fun. Los precios de las localidades son: Flow fans US $175, Flow platinum silla US $160, Platinum dance flow US $140, Flow oro silla US $100, Oro dance flow US $90, Flow platea US $85, Flow tribuna norte/sur US $70, Flow general norte/sur US $40.

Un obsequio para Guatemala Los organizadores indicaron que los guatemaltecos podrán vivir esta experiencia con un 30 por ciento de descuento en sus boletos, al usar el código: guateflow.

“Al conversar con los productores salvadoreños del evento, llegamos a la conclusión de que los guatemaltecos siempre serán bienvenidos en El Salvador; por esa razón, tenemos un lugar especial para ellos en este festival de alto nivel”, expresa Londy Chamo, de la producción.

Para más información, siga el Facebook @FLOW Festival y Instagram: @flowfestsv