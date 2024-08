Misión de la OEA expresa preocupación ante retrasos en procesos de cortes

Luego que la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) participara en la verificación del proceso de la elección de más de 200 jueces del Organismo Judicial para el período 2024-2029, incluidos los 26 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, expresó su preocupación ante los retrasos en procesos de elección.

En el comunicado de la misión de la OEA, manifiesta su profunda preocupación por el escaso avance en las discusiones de las Comisiones Postuladoras, sobre todo a la luz de los cortos plazos para culminar este proceso. Los retrasos son significativos y luego de semanas de haber sido juramentados los miembros de las comisiones, aún no se discuten cuestiones de fondo y las discusiones giran en torno a la sede de las Comisiones.

La comisión de la OEA también detalla, sin prejuicio del derecho que corresponde a las y los Comisionados de decidir por dos tercios de los votos las sedes de sus reuniones, la Misión pudo observar que las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar son adecuadas para la sesión de las comisiones y brindan tanto seguridad a sus miembros como el espacio necesario, estacionamiento, equipos, internet, apoyo logístico y humano para su operación.

Para finalizar el comunicado de la misión establece, no se han presentado justificaciones sustantivas que ameriten un cambio de sede, sobre todo teniendo en cuenta que durante la reunión de la Comisión se resaltó que la CSJ no está acondicionada para sesiones y que no cuentan con presupuesto para este fin. Esta demora genera en la sociedad desconfianza y causa perjuicio a la legitimidad del proceso.