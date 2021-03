Mingob intensifica campaña para evitar accidentes

DT-PNC comienza estrategia Prevención y Sensibilización Vial 2021.

En un trabajo conjunto, el tercer Viceministerio de Prevención, de la cartera de Gobernación (Mingob), y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (DT-PNC) comenzaron ayer la campaña Prevención y Sensibilización Vial 2021, en el kilómetro 78 de la CA-2, Siquinalá, Escuintla.

Los operativos fueron supervisados por el vicetitular del Mingob, Carlos García Rubio, quien afirmó que el objetivo es hacer que se respete la Ley de Tránsito, y así eviatr accidentes.

García indicó que “se está trabajando de manera interinstitucional, para fortalecer las acciones que ayuden a prevenir los siniestros viales”.

En el caso de los motoristas, el trabajo se enfoca en la importancia de utilizar casco, no llevar sobrecargada la unidad, evitar el uso de distractores mientras manejan y utilizar la luz durante la noche.

Las acciones están enfocadas en hacer conciencia en los motoristas

para evitar accidentes.

Foto: Otto Paz

Resultados

Los esfuerzos se han intensificado a raíz de datos arrojados por un estudio del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), que visibilizó que el 61% de los conductores de motocicletas no utiliza casco, mientras que el 83% de los acompañantes tampoco cumple con este requerimiento.

Asimismo, se confirmó que el 15% hace uso de distractores mientras maneja, y que el y 51% porta objetos sobredimensionados. También se constató que el 13% de los motoristas conduce con más pasajeros de los permitidos. En lo que respecta a la utilización de la luz nocturna, únicamente el 30% hace uso de esta.

Recientemente se realizó de forma exitosa la campaña Motorista Responsable, en la que se verificó que los pilotos usaran el casco protector, que su motocicleta no circulara sobrecargada, que no fueran a excesiva velocidad, que no manejaran bajo efectos de alcohol y que portaran sus

documentos.

Durante los operativos se identificó a 121 motoristas y se impusieron 19 multas por violentar las leyes.