Minex expande servicios consulares

El guatemalteco Jean Pierre Brol Cárdenas dijo tras ganar el bronce en tiro al plato en París que este resultado «es fruto de un trabajo bien hecho» en este ciclo olímpico y quiso dedicar el metal a Guatemala, «un país que necesita buenas noticias» y que «tiene grandes atletas».

«Veníamos pensando en el oro, la verdad, pero gracias a Dios esta medalla de bronce, es fruto de nuestro trabajo. Quiero dedicarle esta medalla a un país que necesita buenas noticias, que sepan que trabajando duro, con esfuerzo, los frutos llegan y estoy dispuesto a dar lo mejor para mi país y apoyar en lo que pueda. ¡Qué felicidad más grande poder dar buenas noticias», afirmó.

Después de subir al podio, Brol explicó que había practicado mucho «el tema de shootoff y disparar a un solo disparo» en un campo muy similar al del Centro de Tiro Chaterauroux, donde superó esa fase este martes para entrar en la final en la que rompió 35 platos. El oro se lo llevó el británico Nathan Hales (48) y la plata el chino Qi Ying (44).

«Tengo un muy buen primer disparo y confiamos en que esta situación podía pasar y lo previmos. Estaba preparado. Además el clima fue muy fuerte. Hubo mucho calor y era cuestión de ir rompiendo y no pensar en lo global, sino que uno por uno ir sumando. Así fue con la mentalidad que asumimos esta competencia», explicó.

El tirador, que logró con el bronce la segunda medalla olímpica para su país, tras la plata del marchador Erick Barrondo en Londres 2012, recordó su experiencia en los juegos londinenses, en los que mantuvo que acusó «la falta experiencia y preparación», y tampoco le «salieron las cosas».

«Luego tuve un ciclo muy bueno, pero no pude clasificar para Río por diferentes circunstancias. Se murió mi papá. Luego en los Panamericanos 2019 también bajón, me costó recuperarme y en este ciclo tuve problemas de preparación los primeros dos años, pero este año sí tuvimos una buena preparación. No puedo decir que es una revancha, pero sí un fruto del trabajo que se hizo bien. Cuando uno trabaja bien las cosas salen», añadió.

¡SEGUNDA MEDALLA OLÍMPICA EN LA HISTORIA DE GUATEMALA! 🇬🇹



En foso olímpico masculino, Jean Pierre Brol entró en los libros de su país: ganó la medalla de #bronce y desató el festejo. 🥉🥹



La otra medalla la había ganado Erick Barrondo. 👏#JuegosOlímpicos I @COGuatemalteco pic.twitter.com/wJ8TZjA6WO — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 30, 2024

Tras afirmar que «en Guatemala hay grandes atletas, que si se direccionan de una buena forma, con un buen entrenamiento y en una buena línea van a tener resultados», Brol narró emocionado cómo fueron los primeros contactos desde París tras la medalla con su familia, en la que dos de sus hermanos fueron olímpicos en Río y su padre también compitió en tiro.

«Los llamé. Primero que me contestó mi esposa, que estaba con mi hijo, que no fue al cole por verme en final. Estaban muy contentos, mi esposa dice que lloró mi hijo cuando aseguré la medalla. Hablé con mis dos hermanos, estaban también muy felices, con Quique creo que habló el señor presidente de la República. La verdad todavía no se que tanto revuelo ha causado en Guatemala. Tengo muchas llamadas, pero hay muchos mensajes que tengo que ir contestando poco a poco. me falta llamar a mi madre, no se si ya regresó. estaba en un viaje», contó muy emocionado.

