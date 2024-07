Militares en misión de paz partieron al Congo

Fotos: cortesía COG

Contra toda adversidad, pero con el apoyo de millones de guatemaltecos y sus compañeros de delegación que siempre estuvieron expectantes a la competencia, Jean Pierre Brol Cárdenas, de 41 años, se citó con la historia al colgarse la medalla de bronce en la prueba de foso masculino de tiro con armas de caza en los Juegos Olímpicos París 2024.

Se convirtió en el segundo atleta nacional con una presea obtenida en este tipo de justas, después de la plata conseguida por Érick Barrondo en Londres 2012.



El tirador arrancó la jornada en el puesto 11 de la clasificación a falta de dos rondas, de 25 disparos cada una. Brol, padre de dos infantes, llegó inspirado y cumplió de manera impecable con cada serie, lo cual lo colocó a un tiro de los líderes y empatado con otros seis contendientes.



Tuvo que disputar una serie de shootout, para definir a los últimos dos que avanzarían a la final por eliminación directa de los que fallaran.

Uno por uno se fueron quedando y Jean Pierre siguió con tino perfecto durante 14 turnos hasta lograr el quinto puesto. Estaba entre los mejores seis junto al australiano James Willett, el estadounidense Derrick Mein, el sueco Rickard Levin-Andersson, el chino Qi Ying y el británico Nathan Hales, quien estableció un récord olímpico.

Cerca de la plata



Brol acarició la plata en su último disparo, pero al igualar con 35 discos con el representante de la República Popular de China, la mejor posición en las rondas iniciales le dieron el metal al asiático y el bronce al chapín.



“Estoy contento y satisfecho por el trabajo, pues tuvimos una buena programación este año y veníamos pensando en el oro, pero gracias a Dios obtuvimos la de bronce, que es el fruto de nuestra labor y quiero dedicársela a todo el país, que necesita de buenas noticias.

Que sepan que trabajando duro y con esfuerzo los frutos llegan, y estoy dispuesto a darlo todo por Guatemala”, dijo Brol en conferencia de prensa.



“Lo primero que hice fue llamar a mi casa, hablé con mi esposa y mi hijo. Ambos están muy contentos; ella dice que lloró cuando salió el sueco y yo quedé con la medalla. También, hablé con mis dos hermanos.

Enrique hasta conversó con el Presidente de la República. La verdad es que no me imagino cuánto revuelo ha causado esto en el país. Me falta hablar con mi madre; estoy seguro de que al oír su voz voy a llorar”, complementó el deportista.

Casi 12 años después se repite la historia

El 4 de agosto de 2012, millones de guatemaltecos celebraban la obtención de la primera medalla olímpica para nuestro país. A casi 12 años de ese acontecimiento, otro atleta le da una alegría similar a toda una nación: Jean Pierre Brol, quien ayer consiguió presea de bronce en París, Francia.

En la mencionada fecha, Erick Barrondo consiguió la plata en los 20 kilómetros de marcha olímpica en los Juegos de Londres 2012. Entonces, Barrondo tenía 21 años, quien llegó con la octava mejor marca del año entre los participantes. • Redacción

Presidente intervino ante el COI

El regreso de los deportistas guatemaltecos a competir en Juegos Olímpicos, debido a que el país estaba suspendido por el Comité Olímpico Internacional (COI), fue posible gracias a la intervención del presidente Bernardo Arévalo ante la entidad rectora citada para que levantara la suspensión que tenía el país desde 2022.

Durante su primera gira en Europa, el 21 de febrero, el mandatario visitó las oficinas del COI y se reunió con Thomas Bach, encargado de la máxima institución que regula el deporte internacional, para abogar por la posibilidad de quitar el castigo, lo cual se concretó.

Por ello, la delegación nacional asistió a las competeencias de París 2024, donde ayer el tirador Jean Pierre Brol obtuvo la medalla de Bronce. Gerardo Aguirre, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), agradeció en su oportunidad al dignatario por la gestión a favor de la autonomía constitucional del deporte nacional y su respeto a la Ley.

Por su parte, Willi Kaltschmitt, miembro honorario del COG, resaltó el papel del Presidente por haberse unido a la lucha que permitiera volver a participar oficialmente a los atletas en estas competencias, con la bandera e himno nacional de Guatemala.

El 15 de octubre de 2022, el COI anunció la suspensión de Guatemala por el incumplimiento de requisitos de la Carta Olímpica, debido a la intromisión del Gobierno anterior, lo cual está prohibido por el Comité. A partir de ese momento, los deportistas solo podían asistir de forma independiente; es decir, sin utilizar la bandera, el himno o los colores de nuestro territorio.

El jefe de Estado destacó ayer que durante su gestión se buscará el apoyo para los deportistas guatemaltecos, combatiendo la corrupción, teniendo en claro que se deben fortalecer las instituciones.

El gobernante resaltó que cada uno de los atletas que viajaron a los Juegos Olímpicos serán recibidos como ganadores porque están poniendo el nombre de Guatemala en alto. • Josselinne Santizo

En la calle, los comentarios fueron de elogios

“Es un orgullo y felicidad ver cómo el talento y la dedicación destacan en nuestros atletas. Que este logro motive e inspire a los guatemaltecos que persiguen el mismo sueño”. Jennyfer Vásquez Estudiante

“Pasaron casi 12 años para volver a celebrar una medalla. Es de festejarlo en grande y felicitar a Jean Pierre Brol”.

Julio Amado Pérez Mecánico

“Estos son resultados que deberíamos ver en todas las competencias. Que se siga cosechando más de estos triunfos”.

Margarita Alonzo Juárez Secretaria

“Guatemala necesitaba algo así en estos momentos. Gracias, Brol, por esta alegría”.

Carlos Mazariegos Ingeniero Civil

“Un orgullo para Guatemala. A atletas como Brol se debería apoyar más, porque han demostrado capacidad”.

Glenda Monzón Ama de casa

“Da mucho orgullo y emociona. Sobre todo, este ejemplo permite a otros niños soñar con llegar a obtener más medallas”.

Fernanda Martínez Maquillista