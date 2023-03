Miley Cyrus promueve Endless Summer Vacation

foto cortesía universal Music

Universal Music, por medio de Geffen Records, presenta Red Moon In Venus, el nuevo álbum de la ganadora del Grammy Kali Uchis.

El disco incluye colaboraciones con Summer Walker, Don Toliver y Omar Apollo, además de temas lanzados con aterioridad como Moonlight, Evolvente and deleitante y I wish you roses.

Esta lista de 14 sencillos se puede escuchar en las distintas plataformas virtuales. La cantante también tendrá una gira por Norteamérica, la cual registra la mayoría de entradas agotadas.