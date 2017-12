Mike Mignola: El dibujante del demonio

Muchos dibujantes tan solo pueden soñar con tener un estilo distintivo y reconocible, pero eso para el norteamericano Mike Mignola no es problema. Su manejo de luces y sombras dentro de la página es magistral. Entre los círculos académicos se han comparado sus dramáticos claroscuros con los del pintor italiano Caravaggio, cuyo estilo pictórico es conocido como tenebrismo.

Esta analogía es especialmente apropiada considerando las sombrías temáticas que gusta manejar este dibujante californiano, nacido en Berkeley en 1960. Mignola empezó a trabajar a los 20 años en la revista Comic Reader, y al año siguiente se graduó de ilustrador en el prestigioso instituto CalArts. En 1983 laboró como entintador en Marvel para títulos como Daredevil, Incredible Hulk y Alpha Flight. En 1987 comenzó a trabajarle también a DC Comics. Hizo la portada de Batman: Death in the Family, cómic que marca la muerte de Jason Todd, el segundo Robin. Tal vez lo más memorable de esta época fue su colaboración con el escritor Brian Augustyn, para crear una versión victoriana de Batman en Gotham by Gaslight, que próximamente será convertida en película animada.

En 1994, Mignola publicó con Dark Horse el primer número de su proyecto Hellboy, Seed of Destruction, que introduce a Anung Un Rama, un bebé demonio invocado por Rasputín en 1944 para que sirviera a Adolfo Hitler. Sin embargo, el infernal niño es hallado por las fuerzas americanas, entre quienes estaba el profesor Trevor Bruttenholm, quien adoptó a la criatura y además formó el Buró para la Investigación y Defensa Paranormal (B.P.R.D.). Anung, más conocido como Hellboy, creció hasta volverse un adulto corpulento de piel roja, cola, cuernos, pezuñas y una mano derecha hecha de piedra, y con el tiempo entró a trabajar en el Buró, batallando los poderes oscuros, entre los que se han incluido hechiceros y nazis. A Hellboy se le conoce como “el mejor investigador paranormal del mundo”. Tan popular ha sido el personaje que ha protagonizado dos películas dirigidas por el director Guillermo del Toro.

Exceptuando contadas ocasiones, Mignola ha sido el único escritor y artista de Hellboy durante los últimos 20 años. Sus historias están enraizadas en el folclor, los cuentos de horror, las revistas pulp y el horror cósmico, como el popularizado por H. P. Lovecraft. Con el tiempo, Mignola se ha ocupado de enriquecer el universo de su personaje, y le ha dado títulos propios a distintos personajes, como Abe Sapien, Lobster Johnson y el B.P.R.D. Por su trabajo, el autor ha recibido abundantes premios y reconocimiento de la industria del cómic.