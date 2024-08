Mides entrega primeras tarjetas de la Bolsa Social

Para que a los pobladores que viven en situación de pobreza y pobreza extrema se les facilite el acceso a productos de la canasta básica, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inició ayer la distribución de las primeras 573 tarjetas del programa Bolsa Social, en Chinautla, Guatemala.



“Hoy estamos haciendo entrega de las primeras tarjetas, estamos avanzando en el registro social de hogares y conforme adelantemos en los 17 municipios de Guatemala, así haremos las entregas”,

afirmó el titular del Mides, Abelardo Pinto.

1512 es la línea a la que pueden reportar cualquier anomalía con los programas, ya que son gratuitos.



Asimismo, la viceministra de Protección Social, Bertha Zapeta, explicó que las tarjetas tienen un fondo de 250 quetzales mensuales, con los cuales los beneficiarios pueden adquirir 10 productos de la canasta básica como arroz, frijol, maíz, azúcar y sal, entre otros, en tiendas de mbarrio acreditadas al ministerio.



“La tarjeta es exclusiva para la compra de alimentos, si las personas intentan utilizarla para otro

tipo de consumos en establecimientos no registrados no se reporta y ese pago no procede”,

detalló la funcionaria.



El programa ya tiene casi 25 mil beneficiarios y con la ampliación registrará a 25 mil más que recibirán el bono durante seis meses. Esas familias serán identificadas de acuerdo con los datos que están siendo generados por el Registro Social de Hogares, destacó el ministro.



Bono Único



Pinto especificó que para el área rural se tiene el programa Bono Único, y anunció que la próxima semana saldrán a campo para empezar a dar el aporte de 1 mil quetzales, esperando alcanzar a 100 mil familias, el cual se brindará en poblados que no cuentan con energía eléctrica, en 21 departamentos, por lo cual no aplica para Guatemala.