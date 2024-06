México reporta una caída de 68 % en las detenciones de migrantes en la frontera con EE.UU.

EFE

Las detenciones diarias de migrantes en la frontera de México con Estados Unidos han caído un 68,15 % desde el punto más álgido de diciembre, gracias a la cooperación del Gobierno mexicano, afirmó este lunes el presidente, Andrés Manuel López Obrador.



El mandatario reportó en su conferencia matutina que el 20 de junio solo hubo 3.980 encuentros de migrantes indocumentados reportados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB, en inglés), casi un tercio de los 12.498 del 17 de diciembre, uno de los picos de 2023.



El gobernante mexicano presentó estas cifras para solicitar que no culpen a México del fenómeno migratorio en el debate que tendrán el jueves por CNN el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y su rival, el expresidente Donald Trump (2017-2021), en el que previó propuestas como «militarizar la frontera».



También sostuvo que parte del decremento de arrestos se debe a las medidas de Biden, como ofrecer alternativas de asilo a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.



“Siempre vamos a ayudar y ahora también. Como viene pasado mañana el debate, que no vayan a sacar lo de los migrantes, porque ahora les voy a probar cómo está, lo que se ha logrado reducir, y la mitad de la disminución es porque el presidente Biden abrió la puerta legal que no había», indicó.

El debate ocurrirá a poco más de cuatro meses de que sean las elecciones de Estados Unidos, en las que la migración en la frontera con México es un tema central y el ganador tratará con la próxima mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre con la promesa de continuar la política de López Obrador.



La migración irregular interceptada por México ha subido cerca del 650 % en lo que va del año, cuando el Gobierno interceptó un récord de casi 1,4 millones de migrantes de enero a mayo.



“Lo que queremos es que no esté en la agenda el tema migratorio, en la agenda de los candidatos que están en campaña, hay otros temas, pero nosotros estamos así (con estas cifras)», indicó López Obrador.



El presidente señaló que «se ha avanzado mucho, y esto tiene que ver con la buena relación de México con los países de América Latina y el Caribe».



«Nosotros tenemos buenas relaciones, entonces hablamos con autoridades, estamos ayudando, hemos invertido como 200 millones de dólares de apoyo a las comunidades más pobres de Centroamérica y el Caribe, mucho más de lo que invierte Estados Unidos», aseveró.