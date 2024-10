Messi recibe el Premio Marca América

EFE

Lionel Messi afirmó este jueves que tras pasar un difícil año en el que sufrió varias lesiones que le apartaron durante meses de los campos de fútbol se siente «bien físicamente» y listo «para terminar de la mejor manera», con otro título, la temporada de la MLS con el Inter Miami.

Durante la ceremonia de entrega del Premio Marca América, celebrada en Miami y a la que asistieron la esposa del futbolista, Antonela Rocuzzo y el dueño del Inter Miami, Jorge Más, Messi, de 37 años, también calificó al Barcelona como el equipo de su vida.

A preguntas del director del periódico deportivo Marca, Juan Ignacio Gallardo, tras la entrega del premio, Messi señaló que ha alcanzado todos sus sueños.

«Gracia a Dios pude cumplir todos mis sueños. Puede lograr mucho más de lo que había soñado cuando era chico. Pude conseguir el sueño más grande de cualquier jugador que es ganar un Mundial que creo que es el trofeo que todos queremos», explicó.

«Cuando empezamos tuve la suerte de ganar muchísimos títulos en el club de mi vida, que es el Barcelona. Ganar títulos también en el París (Saint-Germain), llegar acá y ganar títulos. La verdad es que no puedo pedir más pero estamos cerquita de poder conseguir algún otro más y el objetivo es intentarlo como siempre», añadió.

Messi no quiso comprometerse a participar en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

«Ahora vivo el día a día, trato de disfrutar de todo lo que me pasa en cada momento y cuando llegue el momento se verá. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien y para estar feliz porque cuando me siento bien y puedo disfrutar de lo que hago, soy feliz», declaró.

«La verdad es que no me pongo como objetivo llegar sino vivir el día a día y estar bien», concluyó.

Gallardo le recordó que con el Premio Marca América ya tiene 103 títulos colectivos e individuales en su poder a lo que la estrella argentina reconoció que no sabía que esa era la cifra.

«Me encanta jugar al fútbol, disfruto de estar dentro de una cancha. Hace poquito me tocó estar en Argentina y disfrutar de un Monumental repleto, feliz por ver a la selección, coreando mi nombre, el de mis compañeros y eso la verdad que para mí es lo máximo. He luchado muchísimo y he pasado muchas malas en Argentina para que llegue este momento y hoy lo disfruto más que nunca», comentó.

En la ceremonia de la entrega del premio, otorgado por el periódico deportivo Marca por ser el futbolista con más títulos de la historia del deporte, Messi también recibió un cuadro pintado por el artista barcelonés José María Peña Gallardo y una escultura del argentino Carlos Benavídez.

Messi aplaudió la elección de los dos artistas de Cataluña y Argentina. «Son las dos casas que me representan, donde fuimos felices y somos felices junto con mi familia. Y hoy nos toca estar en un lugar en el que también somos muy felices, que estamos disfrutando muchísimo de la ciudad, del club, de la gente nueva», concluyó.