Messi endulza el décimo título del PSG

En medio de una temporada decepcionante, el Paris Saint-Germain alivió sus penas y se proclamó campeón de Liga después de empatar 1-1 contra el Lens con un golazo de Lionel Messi con el que se convirtió, junto al Saint-Étienne, en el club más laureado de Francia con 10 títulos.



El equipo de Mauricio Pochettino cerró el curso con un trofeo que no maquilla unos tropiezos que probablemente provocarán muchos cambios la próxima temporada. La misma presencia del técnico argentino en el club parisino es una incógnita; igual que la de Kylian Mbappe con su posible marcha al Real Madrid; o la de Leonardo, director deportivo desde 2019 y muy cuestionado.



Tocará rehacer los cimientos y decidir el futuro de otros jugadores no tan importantes como Mbappé, pero sí bastante llamativos y en el alambre porque finalizan contrato en junio. Es el caso de Ángel Di María, Nuno Mendes, Xavi Simons. Otro, como Mauro Icardi, también tiene un futuro incierto.



Pero, mientras en los despachos comiencen a tomar decisiones, el Paris Saint-Germain vivió un día de alivio para celebrar un título. El Lens, aún con opciones europeas, no pudo evitar el alirón de los hombres de Pochettino, que simplemente necesitaban puntuar para proclamarse campeones de forma matemática.



Lo consiguieron sin alardes pero con efectividad y al derribar a un equipo que solo cedió faltando media hora, a partir de la expulsión por doble amarilla de Kevin Danso. Hasta ese instante, el Lens planteó un partido atrevido de ida y vuelta a un equipo con puñales como Mbappé o Neymar. Ambos salieron de inicio, como Messi, que reapareció luego de su ausencia contra el Angers, y Sergio Ramos, que disputó su décimo partido en el PSG, el quinto como titular.



Además, Pochettino recuperó a Marco Verratti y a Presnel Kimpembe, ambos baja la pasada jornada por molestias físicas. Y, con toda esa nómina de estrellas, el Paris Saint-Germain no fue capaz de marcar en la primera parte. Tuvo ocasiones, pero no comenzaron a lucir casi hasta la media hora.



El inicio del segundo acto fue un calco de la primera media hora del choque. El Paris Saint-Germain volvió a las andadas y se atascó en su propósito de dar la puntilla a la Liga. Sin embargo, la expulsión de Kevin Danso en el minuto 57, allanó un sendero por el que caminó Messi para dejar de especular con un trofeo necesario.



Y lo hizo a lo grande, con un golazo marca de la casa, como en sus mejores tiempos. El astro argentino se sacó un latigazo impresionante desde 30 metros que reventó la escuadra derecha de la portería del Lens. Sin duda, de lo mejor que ha hecho en el que seguramente ha sido el peor curso de su carrera.



Ese tanto endulzó el título del Paris Saint-Germain. Pero fue tarde. El mejor Messi apareció cuando todo estaba hecho y cuando solo había que sellar el curso.