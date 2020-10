Mejoran expectativas de la economía nacional

Han incidido medidas monetarias y fiscales, así como el manejo de la pandemia.

La economía nacional ya no cerraría este año en -2.5 % sino en -1.5 %, según las últimas revisiones del Banco de Guatemala (Banguat). La mejora se debe al equilibrio de las medidas implementadas para contener la propagación del Covid-19 sin afectar la recuperación económica, indicaron autoridades de la institución.

Sergio Recinos, presidente del Banguat, expuso que las proyecciones se basan en el comportamiento de los indicadores macroeconómicos internacionales y locales, entre estos el precio internacional del petróleo, la reapertura gradual de las empresas y los estímulos monetarios y fiscales.

Para la mayoría de sectores se prevé una recuperación que incidiría en el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Por ejemplo, en la revisión de junio, el Banco Central estimaba una caída de -3.7 % para las industrias manufactureras, -9 % en enseñanza y -3 % para el comercio. Las proyecciones para estos segmentos cambiaron a -0.5 %, -7.2 % y -2.4 %,

respectivamente.

“Los mejores resultados para la economía de Guatemala provienen de los estímulos monetarios y fiscales implementados, y del equilibrio entre la contención de la propagación del Covid-19, sin afectar en demasía la recuperación económica.” Sergio Recinos

Presidente del Banguat

Proyecciones FMI

Recinos refirió que los cálculos también ya contemplan las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto de la economía mundial. El estudio de dicha entidad, publicado ayer, revela que el PIB global cerrará en -4.4 % este año y crecerá 5.2 % para 2021.

El Banco Central también mejoró las expectativas de crecimiento económico del país para 2021. En las revisiones de junio, la estimación lo ubicaba en 3 %; empero, el cálculo de octubre apunta a una expansión de 3.5 %.

-1.5 por ciento cerraría el PIB del país en 2020.

De aprobarse la propuesta del Organismo Ejecutivo del presupuesto 2021, “la posibilidad sería de alcanzar un crecimiento superior al 3.5 %”, manifestó el presidente del Banguat.

Rubros relevantes

Las remesas familiares, otro de los rubros relevantes en la economía guatemalteca, no solo se han recuperado, sino la proyección para el cierre de año es todavía más positiva, pues se prevé un crecimiento de 3.5 %, con US $10 mil 876.1 millones, y 10 % en 2021, con US $11 mil 963.7 millones, indicó Recinos.

3.5 por ciento se estima el crecimiento de las remesas este año.

Al 1 de octubre, las divisas en mención suman US $8 mil 93.3 millones, 4 % más que en el mismo lapso del año pasado. Entre los factores que han incidido está la mejora de la tasa de desempleo hispano en Estados Unidos; en marzo se ubicó en 19 %, pero en septiembre bajó a 10.3 %, recordó el representante del Banguat.

Exportaciones

En cuanto a exportaciones, se proyecta un cierre para este período de -3 %; sin embargo, para el próximo ejercicio se estima con aumento de 9 %. Las importaciones reflejarán también una caída este año, de 9 %, pero con una recuperación de 9.5 % en 2021. El déficit fiscal se ubicará en 5.3 % respecto del PIB, y el cálculo para el siguiente año es de 4.8 %. La inflación cerrará el 2020 en 3 % y en 2021 será de 4.5 %, señaló el experto del Banco Central.

Guatemala asume vicepresidencia del G-24

El país asumió la primera Vicepresidencia del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo, conocido como G-24, dio a conocer Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat).

Recinos recordó que el país ocupó el año pasado la segunda Vicepresidencia de la referida organización, y adelantó que en 2021 ostentará la Presidencia. El G-24 tiene como función coordinar la posición de los países en desarrollo en la agenda del Comité Monetario y Financiero Internacional.

Su trabajo ha influenciado en las condiciones de financiamiento otorgado por el Fondo Monetario Internacional, dijo el jefe del Banguat durante la conferencia de prensa, quien estuvo acompañado de autoridades de la institución bancaria.