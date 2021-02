Mediapro comercializará los derechos de las competiciones de Concacaf

Melbourne, EFE.- El serbio Novak Djokovic (No. 1) sobrevivió a pesar de su grave lesión en el costado abdominal, al superar al estadounidense Taylor Fritz (27), por 7-6(1), 6-4, 3-6, 6-4 y 6-2, en la tercera ronda del Abierto de Australia, mientras que el austríaco Dominic Thiem (3) culminó la remontada ante el australiano Nick Kyrgios que estuvo respaldado por su ruidoso ejército de aficionados.



“Es una de las victorias más importantes de mi carrera. Mi intención era estar ahí, apenas podía restar. Tengo el músculo desgarrado”, explicó el número 1 mundial, tras superar el tercer obstáculo al cabo de tres horas y media de lucha.



Djokovic deberá afrontar el domingo una delicada ronda de octavos de final frente al canadiense Milos Raonic (14), para seguir con opciones de conseguir su novena corona en Melbourne Park.



El joven Fritz tenía todo a favor para sumar su victoria número 100 de la mejor manera posible. Sin embargo, se desinfló en un mustio quinto set, que perdió emoción por la evacuación del público como consecuencia de que las restricciones del gobierno que entraban en vigor a la medianoche, y acabó cediendo su servicio 2 veces para dejar escapar la que hubiera sido su primera victoria ante Djokovic.



El público de la pista Rod Laver Arena olvidó todas las gestas conseguidas por el balcánico a base de luchas memorables y tomó el lado del estadounidense, hasta el punto que dedicó varios abucheos y muestras de desafecto al serbio cuando se dirigía a sacar.



Además, un sector de los aficionados no ayudaron a la hora de desalojar las instalaciones deportivas de Melbourne Park y retrasaron 20 minutos la reanudación del juego en el cuarto set.



Djokovic, que remarcó que se trataba de una de las victorias más importantes de su carrera, consiguió llevarse el partido a pesar de acumular 10 golpes ganadores menos que su rival y 8 errores no forzados más.



El que fue su final en la edición pasada, el austríaco Thiem, remontó al australiano Kyrgios, luego de vencerlo por 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4, en un partido que volvió a ser una caldera a presión repleta de fans aussies, para avanzar a los octavos de final del Abierto de Australia.



“Estaba ya contemplando la derrota. Es un gran jugador, sobre todo cuando está motivado. Mi final en el Abierto de Australia me enseñó a que nada está perdido hasta el final”, aseguró Thiem, después de tres horas y cuarto de esfuerzo.



El vigente campeón no se dejó intimidar por el alto nivel de Kyrgios en las dos primeras mangas, los clásicos molestos trucos de su rival para despistar y una ruidosa grada que vibró con cada punto que cayó del lado australiano.



La pista John Cain Arena volvió a engalanarse con el decorado de una eliminatoria de Copa Davis en el que fue el último partido con público hasta el próximo miércoles como mínimo.



Finalizó el partido con un revés paralelo prodigioso y levantó el puño en medio de la ovación de los espectadores que presenciaron uno de los grandes partidos desde que arrancó el torneo.



Thiem fue capaz de jugar tan agresivo como su rival, ya que solo acumuló un winner menos que el tenista local, y estuvo considerablemente menos errático que un Kyrgios que sumó 20 errores no forzados más.



Con la victoria, Thiem se convirtió en el jugador austríaco con más presencias en octavos de final en torneos Grand Slam (15), superando de esta forma a su compatriota Thomas Muster.



Su siguiente rival será el búlgaro Grigor Dimitrov (18), que llegará fresco a la cita después de superar su ronda después de disputar un solo set, el cual lo ganó por 6-0, como consecuencia de la lesión del español Pablo Carreño Busta en la zona abdominal.