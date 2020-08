Mateo Llarena se clasifica top 20 en el GP de España

Lisboa, EFE.- El futbolista belga del City Kevin de Bruyne aseguró después de caer contra el Lyon por 1-3 que el equipo tiene que aprender de la experiencia al reconocer que no fue suficiente lo realizado sobre el terreno de juego.



“Tenemos que aprender, no hicimos lo suficiente” dijo el jugador más destacado del City.



El internacional belga reconoció que no entraron bien en el encuentro, pero que en la segunda parte fueron mejores.



Sin embargo, aseguró que no hicieron lo “suficiente” para ganar, ya que cometieron “algunos errores”.



De Bruyne fue el autor del único gol del City, que supuso el empate transitorio del partido.