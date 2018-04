Massimiliano Allegri: “Tenemos en frente el mejor equipo y el favorito de la Champions”

El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, aseguró hoy que su conjunto se medirá con “el mejor equipo y el favorito de la Champions”, al referirse al Real Madrid, su rival de mañana en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

“El Juventus está haciendo un óptimo año. Mañana nos jugamos el primero de estos 2 partidos contra un equipo que lleva jugando la Champions desde 1996 y que desde 2011 llega al menos a semifinales”, afirmó Allegri en la rueda de prensa.

“Eliminarlo sería un orgullo, pero tenemos enfrente al mejor equipo y al favorito de la Champions”, agregó el técnico de los turineses.

Para Allegri, el recuerdo de la final perdida en junio contra el Madrid en Cardiff (Gales, Reino Unido) debe ser una “lección” para aprender de los errores cometidos, sobre todo a nivel de gestión de los momentos de dificultad.

“Hemos visto la final múltiples veces. Ahora el equipo dio en Europa y en la Liga italiana un paso. En Cardiff no hicimos mal los primeros 15 minutos de la reanudación, pero mentalmente habíamos perdido algo y ellos después del 2-1 nos metieron el tercero. Nosotros salimos del partido, algo que no debe pasar”, explicó.

En la final de Cardiff, el Juventus se fue al descanso con el 1-1 en el marcador, pero perdió lucidez en la segunda mitad y sucumbió hasta el contundente 4-1 con el que el Madrid conquistó su duodécima Copa de Europa, la segunda consecutiva.

“Este es un doble partido, hay que mantener el equilibrio, y el pase habrá que conseguirlo en (la vuelta de) Madrid. Hay que hacer un partido lúcido, con la inteligencia de leer los momentos, porque ellos son un equipo que en dos pases llega a la delantera”, afirmó Allegri.

“Los aficionados deben echar una mano. Mañana es una noche de gala y todos tienen que estar orgullosos porque en los últimos 3 años el equipo hizo 2 finales y un octavo de final jugado de forma extraordinaria”, aseguró, recordando la eliminación en octavos sufrida en 2016 contra el Bayern del técnico español Pep Guardiola.

Por lo que atañe al once que planea alinear mañana, Allegri informó de que sustituirá al bosnio Miralem Pjanic, de baja por acumulación de tarjetas amarillas, con uno entre Claudio Marchisio y el uruguayo Rodrigo Bentancur.

Sin embargo, no dio pistas sobre el esquema táctico que empleará ni sobre la presencia o no en el once del croata Mario Mandzukic, que volvió a entrenarse con el grupo luego de superar unas molestias en la pierna izquierda sufridas el viernes.

“Veré mañana si jugará desde el comienzo o no. Tengo alguna duda todavía. Sería un cambio importante, fundamental, porque nos da fuerza física y una solución más a nivel ofensivo”, explicó.

El que sí estará es el argentino Paulo Dybala, que según Allegri disputará un gran partido: “Mañana Dybala hará un gran partido; está bien físicamente; mentalmente está muy sereno. Creció mucho, basta con ver el partido que jugó el sábado y el gol que marcó (contra el Milan)”, sentenció.