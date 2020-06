Más de 1,500 menores han recibido apoyo de la SBS

Los niños y adolescentes migrantes retornados cuentan con atención personalizada.

No menos de 1,500 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados han recibido 1 bolsa de productos de primera necesidad e higiene, desde su arribo al país, durante la emergencia por Covid-19, informó Anaeli Torres, directora de Protección Especial y Atención No Residencial, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).

La funcionaria detalló que esta ayuda ha sido efectiva como resultado de las gestiones institucionales y fruto de las donaciones para los menores migrantes retornados desde Estados Unidos o México.

“Estas personas han sido atendidas en albergues de la SBS, bajo el Nuevo Modelo de Atención a la Niñez y Adolescencia Migrante No Acompañada. Del 1 de enero al 24 de junio se registran 1 mil 559 atenciones”, dijo la funcionaria.

“Estas personas han recibido servicios en los albergues de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, bajo el Nuevo Modelo de Atención.” Anaeli Torres

Directora de Protección Especial y Atención No Residencial

Además, la Secretaría ha innovado el sistema de atención a la niñez y adolescencia migrante, pues el Nuevo Modelo establece una habitación por cada menor, servicio personalizado, control médico e hisopado obligatorio, añadió Torres.

Los víveres fueron seleccionados por una experta en nutrición, y consisten en frijoles, fideos, arroz, Incaparina y aceite, entre otros, que fueron adquiridos por la SBS y mediante donantes.

Torres detalló que se ha recibido el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, entre otras entidades.