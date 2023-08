Martinelli y Saka responden al City

Fotos: cortesía Fedefut

La Selección Nacional mayor femenina de futbol, que dirige la costarricense Karla Alemán, se encuentra en Siguantepeque, Comayagua, Honduras, donde disputará dos encuentros de fogueo contra el conjunto anfitrión, como parte de su preparación rumbo a la eliminatoria para la Copa Oro W 2024 de la Concacaf.

La bicolor viajó desde el miércoles y ayer llevó a cabo distintos entrenamientos para nivelar cargas y preparar el primero de los cotejos ante las catrachas, que será hoy.

El conjunto nacional viene de disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde alcanzó a pelear por la medalla de bronce, pero cayó contra las locales en un aguerrido duelo.

Alemán aprovechará esta serie de partidos para probar a algunas jugadoras que recientemente se han integrado a la disciplina del equipo, como Briana Johnson.

“Pienso que el equipo hace muy buen trabajo y los entrenadores, también. Yo me siento feliz de estar acá porque me hacen sentir como en casa y a pesar de ser nueva, me siento muy cómoda”, expuso la jugadora, procedente de la Universidad de Portland, Estados Unidos.

“Mi posición favorita en la cancha es de defensa central, aunque también puedo jugar por los laterales. Me caracterizo porque me gusta atacar y también defender”, añadió la futbolista.

“Para mí es como un sueño el jugar para la Selección de Guatemala. Las entrenadoras se enfocan en el trabajo en defensa y nos piden que seamos duras y que ataquemos la pelota no solo con los pies, sino también con la cabeza”, refirió Johnson.