MARN usa plataformas digitales para seguir con la formación ambiental

La ejecución del Presupuesto General de la Nación en el primer semestre del año alcanzó el 38.32 %, de un techo de Q107 mil 760.72 millones, de acuerdo con los registros del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Para este año, el monto inicial del presupuesto era de Q87 mil 715.06 millones, el mismo de 2019 al no aprobarse en el Congreso de la República un nuevo plan de gastos. Sin embargo, para atender la emergencia sanitaria y los efectos económicos de la pandemia de Covid-19, y otras situaciones, dicho organismo aprobó el incremento.

Para el titular de la cartera del Tesoro, Alvaro González Ricci, la ejecución va por buen paso, y estima que se cerrará el año en 93 %. “Vamos bien. Comenzó lenta porque lógicamente son equipos nuevos, tenían que administrar sus presupuestos, pero ya estamos alcanzando el 40 %”, señaló.

De los ministerios, el de Educación, con 45.14 %; de Trabajo, 39.05 %; de Gobernación, 37.85 %, y de la Defensa Nacional, 36.62 %, son los que registran las cifras más altas en el uso de sus asignaciones.

Alcanzar un 93 % significa igualar lo de otros años (93.51 % en 2019, según el Sicoin). Por ahora lo que se muestra es que no se está ejecutando espacio presupuestario, pero eso no quiere decir que no se estén usando los recursos, y probablemente los fondos que provienen de ingresos corrientes se lleguen a ejecutar en 100 %, aseguró González.

Respecto de los programas sociales para atender la crisis generada por la Covid-19, el responsable de la cartera del Tesoro indicó que la ejecución va por el 50 %. Expuso que se analiza solicitar al Organismo Legislativo un reajuste en las asignaciones, debido a que el Bono Familia tiene destinados Q6 mil millones para atender a 2 millones de personas; no obstante, han aplicado para el beneficio 2.5 millones. “Esto quiere decir que probablemente nos van a faltar recursos para cumplir”, sostuvo.

La cartera de Salud lleva, al mes de junio, una ejecución de 34.10 %, de los Q9 mil 963.16 millones asignados. El ministro González explicó que se ha pedido a las nuevas autoridades de ese despacho que no utilicen los fondos de ingresos corrientes sino los de los préstamos que autorizó el Congreso para atender la emergencia, pues, “esa ejecución (de los créditos), que pareciera de un 7 %, se empezará a incrementar rápidamente”.