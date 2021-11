MarketPlace navideño

Se desconoce la identidad del comprador como la del vendedor.

El autorretrato Diego y yo, de Frida Kahlo, marcó un precio récord para una obra de un artista latinoamericano en subasta, al venderse en Nueva York por US $34.9 millones, cuadruplicando, además, el anterior máximo histórico de la propia pintora mexicana de US $8 millones logrado en 2016.

La obra, de pequeñas dimensiones (30 de alto y 22.4 cm), es un autorretrato en primer plano de Kahlo que fue completado en 1949, pocos años antes de su muerte, y superó el récord ya en la primera puja en la sede neoyorquina de Sotheby’s, que fue de US $26 millones.

“Es una combinación de factores, es como la tormenta perfecta.”

Anna Di Stasi Directora de Arte Latinoamericano de Sothehby’s

Sobre el cuadro

La pieza, vendida por última vez hace tres décadas, simboliza la tempestuosa relación entre Kahlo y Diego Rivera, quien aparece dibujado sobre la frente de la mexicana y quien a su vez tiene un tercer ojo, elemento con el que trata de representar la continua presencia de su marido en su mente.

“El precio alcanzado esta noche sitúa a Frida Kahlo en el centro de la escena junto con los grandes titanes de la historia del arte”, subrayó Sotheby’s en un comunicado.

El cuadro no solo pulverizó el anterior récord de la mexicana, sino que también se quedó a una gran distancia del previo máximo histórico en subasta de un artista latinoamericano, que sustentaba precisamente su marido, Diego Rivera, con el cuadro Los Rivales, que fue vendido por Christie’s en 2018.

Además, Diego y yo ya hizo historia la última vez que salió a subasta, en 1990, al venderse por US$1.4 millones, lo que supuso la primera vez que se superó en una puja el millón de dólares por una obra de un artista

latinoamericano.

Sotheby’s ya estimaba que se vendería por entre US $30 millones y US $50 millones, no solo por el nivel artístico del cuadro, también por el momento de la venta, cuando las obras de mujeres artistas del siglo XX se están revalorizando.