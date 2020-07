Mariah Carey revelará detalles de su vida en una autobiografía “sin flitros”

La cantante Mariah Carey revelará los detalles de su vida en la autobiografía The Meaning of Mariah Carey, que saldrá a la luz el 29 de septiembre, y con el que sus seguidores podrán conocer los pormenores de su exitosa carrera musical y su lado más personal.

“El libro está compuesto de mis memorias, mis fallos, mis luchas, mi supervivencia y mis canciones. Sin filtros”, dijo Carey en las redes sociales. Escrito por la propia artista y por Michaela Angela Davis, el libro saldrá tanto en formato físico, de mano de la editorial Andy Cohen Books, como en formato audio con la voz de la cantante en Audible, en la que además de su narración de intercalarán elementos musicales.

El libro detallará el trayecto de Carey desde su niñez hasta su llegada al estrellato, además de zambullirse en los rumores que sobre ella se han difundido en los medios, incluyendo batallas por el poder, abuso emocional, momentos bochornosos, fracasos y victorias.

Repasará además su recorrido por la música como una de las cantantes que más discos ha vendido en el mundo y una de las pocas que ha escrito casi todas sus canciones. “Escribir esta autobiografía fue increíblemente duro”, agregó la responsable de Honey, que señaló que el proceso también le llenó de “humildad” y le “sanó”.

“Espero sinceramente que traiga un nuevo entendimiento, no sólo sobre mí, sino también sobre la resiliencia del espíritu humano”, subrayó.

Carey, de 50 años, se convirtió recientemente en la única artista de la historia en tener una de sus canciones en lo alto de la lista de éxitos Billboard Hot 100 durante cuatro décadas distintas después de que su All I Want for Christmas is You alcanzara el número uno en un resurgimiento de la popular canción, algo que se produjo casi 25 años después de lanzarla.

*EFE