Mariah Carey con el «corazón partido» por la muerte de su madre y su hermana el mismo día

Redacción, EFE

La película inaugural del 81 Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre, es Beetlejuice, una secuela de la popular comedia de terror ochentera de Tim Burton que recupera a Michael Keaton y Winona Ryder del reparto original y añade fichajes como Jenna Ortega, Mónica Bellucci, Willem Dafoe y Justin Theroux.



Sección oficial que compite por el León de Oro Joker: folie a deux: Lady Gaga, como Harley Quinn, se suma a la locura de Joaquin Phoenix en esta segunda entrega de Joker, que dirige Todd Phillips.



The room next door: Con Julianne Moore y Tilda Swinton al frente, el primer filme en inglés de Pedro Almodóvar transcurre en Nueva York y está basado en la novela de Sigrid Nunez: What are you going through (Cuál es tu tormento).



The brutalist: Un superviviente del Holocausto que forja una nueva vida en América, dirigida por Brady Corbet, recorre 30 años en la vida del arquitecto húngaro László Toth y su esposa Erzsébet (Adrien Brody y Felicity Jones). Babygirl: Nicole Kidman encarna a una exitosa directiva que inicia un romance secreto con su becario (Harris Dickinson), a espaldas de su marido (Antonio Banderas). Este thriller erótico lo dirige la holandesa Halina Reijn.



Queer: El escritor beat William Burroughs narró parte de su turbulenta vida en la novela semibiográfica, que Luca Guadagnino lleva ahora a la gran pantalla con Daniel Craig.



María: Especializado en biopics en Hollywwod, después de Diana de Gales y Jackie Kennedy, el chileno Pablo Larraín repasa la vida de María Callas (1923-1977) con la ayuda de Angelina Jolie.



El jockey: El argentino Nahuel Pérez Biscayart y la española Úrsula Corberó protagonizan esta cinta.



The order: Dirigida por Justin Kurzel y basada en la historia de un grupo terrorista y supremacista, el filme sitúa a Jude Law en el papel de un agente del FBI de los años 80 y a Nicholas Hoult como líder de la organización.