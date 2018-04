Mantenimiento de edificios escolares públicos

Para todos es sabido que la infraestructura escolar en nuestro sistema educativo presenta diversidad de problemas: construcciones deterioradas sin recibir mantenimiento, escuelas declaradas inhabitables, producto de los riesgos que representan por su ubicación; o resabios a consecuencia de deslaves, terremotos, huracanes, temporales lluviosos, y otras razones. También se presentan dificultades porque en muchos lugares no hay escuelas; son champas o covachas las que se utilizan. Tenemos algunos edificios que fueron construidos sin criterios técnicos, y los estudiantes no pueden ocuparlos; ejemplo son los edificios escolares construidos a orillas de los ríos, cerca de barrancos, los que no pueden usarse porque el calor es intenso, sin ventilación.

El tema de los edificios escolares es de especial interés para este gobierno, y particularmente para la administración actual del Ministerio de Educación. Es importante recalcar que el Ministerio actualmente no es una unidad ejecutora de infraestructura escolar. ¿Qué quiere decir esto?, que no es el encargado de construir escuelas ni de mantenerlas en buenas condiciones, etcétera. En Guatemala se han tenido diferentes entidades encargadas de dicho trabajo; puedo citar algunas: Obras Públicas, Fonapaz, Fondo de Solidaridad, Fondo de Desarrollo, Consejos de Desarrollo, Alcaldías, ONG y clubs rotarios.

Actualmente es la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la encargada de la infraestructura del Estado, incluyendo la escolar. A pesar de ello, al que se le exige que mejore las escuelas es al Ministerio de Educación. En las redes sociales, la televisión, en la radio, en cualquier medio, priva el desconocimiento, y hasta algunos docentes, padres de familia y autoridades reclaman al Ministerio de Educación atender la infraestructura.

El desconocimiento y la ignorancia son tales, que los reclamos se vuelven ofensivos, abusivos, fuera de tono y carentes de lógica. Ante esta situación, el Ministerio de Educación y el señor Presidente de la Republica hemos tomado la decisión de crear el quinto programa de apoyo, referido a ofrecer una infraestructura digna y saludable para los estudiantes, el cual se suma al de alimentación escolar, útiles, valija didáctica y gratuidad. El programa proporcionará una cantidad de dinero a las Organizaciones de Padres de Familia, para que estas dirijan las acciones de mantenimiento de los edificios escolares. Las acciones irán hacia aspectos de pintura, techos, pisos, sanitarios, ventanales, muros perimetrales, mejoras mínimas, lo que podríamos llamar remozamientos menores y mantenimiento permanente.

Este año tenemos como meta atender a más de mil escuelas con este programa, y se buscará la forma de crear en el Ministerio de Educación una unidad ejecutora de infraestructura escolar con la cual podamos avanzar hacia la consolidación de mejores espacios para el aprendizaje de los niños y jóvenes.