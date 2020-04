Maniquíes y robots remplazan a los aficionados

El técnico confía en que la Bicolor juegue la fecha FIFA de septiembre.

El director técnico de la Selección Nacional de Futbol, Amarini Villatoro, observa cómo evolucionan las cosas frente a la pandemia del coronavirus, y pese a expresarse con voz calmada, en su pensamiento ronda la realidad de cuánto puede afectarle al balompié guatemalteco esta emergencia sanitaria.

Villatoro entiende que en este momento está sujeto a las disposiciones de la FIFA y la Concacaf, entidades que regulan el deporte, y del Gobierno de la República, que ha decretado el Estado de Calamidad Pública al menos hasta el 5 de mayo.

“La planificación que teníamos ha cambiado mucho por esta situación que vivimos, y mientras tanto hay que pensar en lo que viene, porque sobre todo se debe mantener la fe de que esto pase y solo me mantengo observante de las disposiciones, porque según el último comunicado de FIFA y Concacaf el formato podría cambiar, porque no se sabe si se va a jugar la serie de clasificación para la Copa Oro, pues en septiembre se tiene en el calendario el arranque de la clasificación al Mundial”, expuso el estratega.

El técnico de la Bicolor aprovecha en buscar más opciones tácticas. Foto: Fedefut.

Su mayor preocupación se basa en que aunque se corran las fechas, los tiempos no cuadrarían a menos que se agreguen nuevas jornadas, que podrían afectar las Ligas.

“Ojalá que la próxima fecha FIFA, de septiembre, se pueda jugar, aunque la pregunta en el aire es: ¿qué vamos a jugar? Prácticamente en esta etapa he aprovechado para analizar el último juego, sacar conclusiones positivas y mantener el diálogo con los jugadores que participaron y tratar de corregir los errores”, explicó.

Amarini Villatoro sigue a la espera de las indicaciones de Fifa y Concacaf. Foto: Fedefut.

Pero no todo se ha detenido, pues Villatoro ha analizado carpetas de jugadores que tienen origen guatemalteco y son opción para ser llamados a la Selección, tal es el caso del mexicano de abuelo guatemalteco Jesús López, a quien se le han iniciado los trámites para reclamarlo como nacional.

“He visto a algunos jugadores que de alguna manera tienen raíces guatemaltecas, y después de López he contactado a otros y tengo 2 o 3 posibles más, de quienes debo recabar información y asegurarme que los datos sean fidedignos”, reconoció el nacional, aunque replicó que es en la delantera donde se mantiene un déficit considerable.

“Asimismo he monitoreado los equipos de la Liga Nacional, que todos los equipos mantengan una planificación adecuada con sus preparadores físicos y, en el caso de otros jugadores que me han buscado, para asesorarlos a mantenerse en buena condición y he colaborado en ese sentido, pues por lo demás se mantiene la incertidumbre para todos porque no se sabe qué vaya a suceder”, señaló.

La Selección Nacional buscará en la siguiente eliminatoria clasificarse para el Mundial de Qatar 2022.