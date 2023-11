Mañana se efectuará la gran venta de pinabete 2023

El comercio por la vía marítima, que incluye las exportaciones e importaciones nacionales, se incrementó durante el actual gobierno en comparación con las dos últimas administraciones, de acuerdo con estadísticas compartidas por autoridades de la Comisión Portuaria Nacional (CPN).

De 2020 a agosto de este año, las ventas y compras que ingresaron o salieron del territorio nacional por los puertos Barrios y Santo Tomás de Castilla (en el Atlántico) y Quetzal (en el Pacífico) suman US $96 094.2 millones, afirmó Omar Barrios, presidente de la CNP.

2 días durará el XVII Congreso Marítimo Portuario.

Ello representa US $20 827.2 millones más en relación con lo alcanzado entre 2016 y 2019 (US $75 267 millones), que equivale a un alza del 27.7 por ciento, se infiere de las cifras oficiales. Entre 2012 y 2015, según los datos referidos, el monto del comercio exterior que pasó por los tres puertos aludidos ascendió a US $72 170.6 millones.

La información fue proporcionada por las autoridades de la CPN, en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, en la que se anunció que el 27 y 28 de noviembre próximos se desarrollará el XVII Congreso Marítimo Portuario. La actividad tiene por nombre Políticas, gobernanza y legislación para el desarrollo marítimo y portuario de Guatemala, detalló Barrios.

En ella participarán líderes locales del sector, que incluye a representantes estatales y de la iniciativa privada, autoridades aduaneras, operadores del ramo, entes de seguridad y usuarios. Además, estarán presentes expertos nacionales, invitados de la Universidad Marítima Mundial, Comisión Interamericana Contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sector privado de Estados Unidos, entre otros, se informó de manera oficial.