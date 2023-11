Maná vuelve a Guatemala a celebrar su música

Foto: EFE

La ganadora de un Oscar a Mejor actriz celebró su 35 cumpleaños. Y lo hace recibiendo los elogios de la crítica para su próxima película. Emily Jean Stone nació el 6 de noviembre de 1988 en Scottsdale, Arizona (Estados Unidos).

Es hija de Jeff Stone y Krista Yeager, y tiene un hermano menor, Spencer. Por sus venas corre sangre inglesa, irlandesa, escocesa, sueca y alemana. A los 4 años ya manifestó su vocación artística. Además, desde los 8 sufría de ataques de pánico, lo que le dificultaba su día a día en el colegio y la vida social.

Pero, a partir de los 11 la interpretación fue su manera de enfrentarse a ello, comenzando a actuar en comedias improvisadas: “Me dio un propósito, el de hacer reír a la gente”, explicó. Así, tras actuar en diversas obras de teatro escolares y comunitarias, Stone dejó la escuela secundaria para mudarse a Los Ángeles con 15 de edad, en busca de su sueño de convertirse en actriz.

De la fama a la consagración

El papel que supuso su verdadero salto en la casilla de lanzamiento fue con la exitosa Zombieland (2009). Un año redondo para la actriz, porque también trabajó en otras dos películas, Paper Man y Ghosts of Girlfriends.

Después de eso, vinieron algunos papeles como Easy A (2010) o Crazy, Stupid, Love (2011) The Amazing Spider-Man (2012), interpretando a Gwen Stacy. Repitió el papel en 2014 en The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro (2014). Sin embargo, en 2016 vino su consagración definitiva como estrella de Hollywood gracias a su interpretación en la célebre La La Land.

Fue protagonista junto a Ryan Gosling, con quien ya había coincidido en Crazy, Stupid, Love. En cuanto a su vida personal, Emma Stone ha tenido un par de relaciones conocidas. La primera de ellas, precisamente, con su compañero de reparto de The Amazing Spiderman, Andrew Garfield, de 2011 a 2015. La segunda, con Dave McCary, de Saturday Night Live, con quien empezó a salir en 2017.

En 2019 se comprometieron y un año después se dieron el “sí, quiero”. En 2021 tuvieron una hija y siguen juntos desde entonces.

Respecto a su carrera profesional, trabajará en la serie The Curse, para Showtime. Por otro, el Festival de Venecia pudo anticiparse al próximo debut de Poor Things, la nueva película de Stone, en la que vuelve a colaborar con el director Yorgos Lanthimos.

Este filme, que muchos tildan de una reinvención femenina del Frankenstein de Mary Shelley, y del que destacan que refleja la liberación sexual de la mujer; se basa realmente en la novela homónima, traducida como Pobres Criaturas, de Alasdair Gray.