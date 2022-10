Maluma retoma su esencia con Junio

Foto: EFE

El actor Tom Hanks publicará su primera novela, una obra de ficción donde el argumento central será el cine y que estará inspirado en algunas de sus experiencias personales en Hollywood.

The making of another major motion picture masterpiece es el título del libro que se dará a conocer junto a la editorial Penguin Random House, en mayo de 2023. Según la compañía, es una novela que trata sobre la realización de una película de acción de superhéroes, repleta de estrellas y sobre los cómics humildes que inspiraron a su cineasta.

El actor, de 66 años, ha detallado a la revista People que la novela está basada en sus experiencias personales en Hollywood, y con ella busca compartir también las “importantes lecciones” que ha aprendido en el camino o los “trucos” que hizo para salir a flote en los momentos complicados.