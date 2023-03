Maluma le canta a la esencia femenina 

Foto: EFE

La noche del proximo 12 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, se conocerán los vencedores de la 95 edición de los premios Oscar, en la que Everything Everywhere All At Once lidera la carrera con 11 nominaciones.

De cerca le siguen The Banshees of Inisherin y Im Westen nichts Neues, con nueve cada una, a la espera de que se desenrolle la alfombra roja y se sepa quiénes serán los triunfadores. En la categoría de mejor actriz, en la que compiten Michelle Yeoh, Cate Blanchett, Ana de Armas, Adrea Riseborough y Michelle Williams, la pugna está entre las dos primeras, con Blanchett por delante.



En la categoría masculina se verán las caras Colin Farrell, Brendan Fraser, Austin Butler, Paul Mescal y Bill Nighy. Entre los favoritos se encuentran los tres primeros, por sus respectivos trabajos en The Banshees of Inisherin, The Whale y Elvis.