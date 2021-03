MAGA anuncia Veda Regional de la Langosta Espinosa del Caribe

Dentro de la estrategia de encajonamiento de la pandemia del Covid-19, los laboratorios Móviles del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) han efectuado 15 mil 288 pruebas Covid-19, en la capital, de las cuales se han detectado 1 mil 712 casos positivos.

Los protocolos establecen que a los casos positivos se les entrega plan educacional y un kit con medicamentos para pacientes leves, bajo la prescripción y monitoreo del personal de salud para dar atención desde casa.

Foto: Mariano Macz

Este paquete de medicamentos Covid-19 contiene antiinflamatorios, antipiréticos, vitaminas C, D, Zinc, aspirinas de 100 miligramos, acetaminofén, paracetamol e ivermectina; nsumos adquiridos por el Programa de Accesibilidad de Medicamentos (PROAM).

Las autoridades del MSPAS explicaron que estos insumos médicos no son de prevención, ya que científicamente no hay un tratamiento preventivo para el covid-19, ante los cual se mantiene el llamado a la población de no automedicarse por los daños colaterales que tiene esta acción.

Además, informaron que los Laboratorios Móviles continuarán hasta el 13 de marzo en las colonias Atlántida, zona 18 (frente a Metronorte), y el mercado El Guarda, zona 11, de la Ciudad de Guatemala, de lunes a sábado de 7 a 15 horas.