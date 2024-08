Mafalda llega a las pantallas con una serie animada dirigida por Juan José Campanella

El cantautor guatemalteco-cubano Nelson Carreras continúa con sus proyectos musicales desde Ciudad de México, donde reside desde hace año y medio, pero se mantiene comunicado con sus fanáticos en sus redes sociales. En una entrevista vía Zoom, conversamos sobre cuánto ha crecido profesionalmente en este tiempo, su nueva canción y experiencia teatral que ha adquirido en el vecino país.

¿Cuánto ha recorrido su carrera desde aquel casting realizado en Guatemala para entrar al reality mexicano?

Hay un cambio radical profesionalmente porque no es solo una cuestión de crecimiento laboral, sino también en cuanto a la preparación artística; mi voz ha cambiado muchísimo y recibo clases con dos grandes maestros. También acudo a varios castings, lo cual me brinda experiencia; mucha gente piensa que si estuve en ese programa o determinada obra de teatro uno sabe todo y no es así. Más que estudiar música, he aprendido interpretación para desarrollar y combinar la parte educativa; es experimentar en el mismo escenario con cada función.

Con relación a su nueva canción Cita conmigo, ¿cómo se dio el proceso de la composición y la producción?

Coescribí el tema junto a tres compositores mexicanos y uno chileno y se produjo en México tanto el video como la música. Quería algo fresco y optimista que ayudara a la gente, debido a que estamos acostumbrados a dejarle el poder de nuestras emociones a alguien más. Era darte cuenta de que está bien escuchar tus pensamientos.

¿Está siendo difícil combinar el teatro musical con las producciones discográficas?

Como el cambio fue tan drástico de adaptarme a un nuevo país (México), participar en una audición para mi primera puesta en escena, buscar una casa, trabajo y aprenderme mis libretos me ausenté del canto durante un tiempo; sin embargo, ahora estoy más tranquilo para dedicarle más a mi proyecto musical. El teatro, al final de cuentas, fue lo que me dio estabilidad.

¿Cuál ha sido su experiencia en el musical Todo el mundo habla de Jamie?

Muy satisfactoria, fue mi primer trabajo profesional; gané el Premio Metropolitano de Teatro 2023, a mejor actuación masculina en un musical, que se ha otorgado solo a cinco personas. Me esforcé mucho, pero no me enfoqué en el galardón, sino más bien en una actuación estable y contar bien la historia, lo más importante; además, estuve rodeado de profesionales que me enseñaron mucho artísticamente. Fueron muchos meses de ensayo y es que el teatro conlleva sacrificio, pues te metes en el papel de las vivencias y los traumas de un personaje que quizás uno también vivió, pero al mismo tiempo te sana.

¿Qué refleja su imagen?

Eso ha sido un tema porque así como hay gente que le encanta, a otros no; a mí parecer, como uno se viste es una extensión de su creatividad y expresión artística. Soy una persona optimista, me encanta estar rodeado de muchos colores que en la ropa se nota; sí me gusta el tono negro, así como lo original, raro, porque vinimos a vivir una solo vida y hay que aprovecharla.

Finalmente, Carreras aseguró que regresa al país al haber grabado más canciones y ofrecerle al público guatemalteco un repertorio musical más amplio. No descarta involucrarse en algún

proyecto teatral nacional.