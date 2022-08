Luis González Palma y sus pinturas fotográficas a través del tiempo

Sus imágenes se asemejan a pinturas artísticas, en las cuales captura rostros, tradiciones, pueblos y la naturaleza. Luis González Palma reúne 35 años de trayectoria en Los huesos del agua, exposición que está abierta al público hasta el 11 de septiembre, en el Museo de Arte Moderno Carlos Mérida, de martes a domingo, de 9:00 a 16:00; la entrada para nacionales Q5 y extranjeros Q50.



El artista adquirió su primera cámara fotográfica en 1984; desde entonces, ha captado fotos ligadas a la naturaleza, la mirada y el espacio. “Las imágenes tienen una representación más metafísica que real”, enfatiza. Agrega: “En las cosas más pequeñas he encontrado un universo”.

Y es que los visitantes encontrarán en el museo piezas que son un juego del vacío, con la transparencia, el tacto y el tiempo de las creaciones del también arquitecto. “La tendencia en los últimos años de mi obra es buscar algo muy esencial que está cerca del vacío, de la nada”, dice. En sus fotos hay silencio, miradas porque, asevera, “quiero ese toque a profundidad emocionalmente”.

“En el trabajo del fotógrafo Luis González Palma desfila la poética de lo improbable y (¿por qué no decirlo?) de lo invisible, en escenas construidas con esmero, delicadeza y habilidad desconcertantes. Rasgos, estos, propios de los artistas comprometidos con su arte, que bien saben que solamente se comparte un discurso de fabulación cuando se arrebata la mirada de quien está del otro lado”, escribe la escritora, antropóloga y curadora Georgia Quintas.

En su muestra se encuentran las obras de antaño como Uniformes, Lotería I y II, Ventana I y II, entre otras.

Tres décadas de exposiciones, premios y poesía con las imágenes

Sus exposiciones personales han estado en The Art Institute of Chicago (EE. UU.); The Lannan Foundation, Santa Fe, (EE. UU.); The Australian Centre for Photography, Australia; Palacio de Bellas Artes, de México; The Royal Festival Hall, en Londres; Palazzo Ducale di Genova, Italia; Museos MACRO y Castagnino, de Rosario, Argentina; Fundación Telefónica en Madrid, Museo Universidad de Navarra, España, y en festivales de fotografía como Photofest en Houston, Bratislava, en Slovakia; Les Rencontres de Arles, en Francia; Singapur, Bogotá, Sao Paulo y Caracas, entre otros.

Ha participado en muestras colectivas como la 49 y 51 Bienal de Venecia, Fotobienal de Vigo, XXIII Bienal de Sao Paulo, Brasil; V Bienal de la Habana; en el Ludwig Forum for International Kunst, en Aachen, Alemania; Fundación Daros, en Zürich, Suiza; Fargfabriken, en Estocolmo, Suecia.

También aprovechó su visita al país, ya que radica en Córdoba, Argentina, para presentar su libro Los huesos del agua, de una editora española que recorre el universo del artista con una selección de obras de diversas etapas.

A decir de los editores del proyecto, es una creación poética que no es solo un libro de fotografía, sino también de poemas. Asimismo, el autor cuenta con cinco monografías de su trabajo publicadas como Poems of sorrow, de Arena Ediciones; El silencio de la mirada, en Ediciones Pelliti, en Roma; Luis González Palma, Ediciones La Fábrica, España, entre muchas más.