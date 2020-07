Luis Fonsi y sus hijos lanzan su versión de “Baby Shark”

Esta semana publicamos una entrevista con Ricardo Peralta y César Doroteo, mejor conocidos como Pepe y Teo (Puedes leerla acá). Con los youtubers mexicanos hablamos acerca de sus nuevos libros #SoySola y #NiTanSola, de amor propio y hasta de Pedrito Sola (sí, el conductor de Ventaneando y embajador de las mayonesas). Pero además, el dúo respondió cuatro preguntas planteadas por estudiantes guatemaltecos que forman parte del proyecto Jóvenes en la Nube*.

¿Por qué deberíamos leer sus nuevos libros? – Andrea Valentina Gilson, 17 años.

Teo responde: porque están bien bonitos (risas), hay mucho trabajo detrás de ellos. Son dos libros bastante amigables. No somos escritores formales y al final del día lo que queremos es que sean títulos de fácil lectura, para acercar a la gente a muchos temas que hoy siguen siendo tabú o que siguen teniendo connotaciones negativas.

En el caso de la soltería, siempre lo hablamos en positivo. Tú eres el dueño de ti mismo, tú eres lo más importante del mundo y no pasa nada si nunca encuentras al amor de tu vida o al príncipe azul. No es necesario, no es una parte que tengas que cumplir.

En la parte de #NiTanSola, hablamos del poliamor, de abrir tu relación, de fetiches, pero sin prejuicios. Siempre le decimos a la gente “esto es lo que hay, conócelo, abre tu mente, prueba, disfruta y vívelo. Ya luego decides qué te gusta”.

¿Qué los empuja a escribir de amor en estos tiempos? – Mindy Pozuelos, 18 años.

Pepe responde: desde que iniciamos nuestro canal hablamos de nuestras relaciones, de nuestra soltería, de nuestras tristezas, de cuando ya no podíamos con el amor, o de cuando nos volvimos a enamorar. Es algo que hemos vivido con los mismos seguidores durante mucho tiempo y de lo que siempre hemos hablado.

¿Qué los motiva a crear su contenido? – Cesia González, 19 años.

Teo responde: desde que iniciamos y hasta hoy intentamos seguir teniendo estos espacios para la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales). Es muy necesario tener lugares en los que las cosas se hablen sin ningún reparo y sin ningún prejuicio.

Al final lo que buscamos es divertirnos, pasarla bien y hacer contenido de calidad para que la gente justo encuentre en nosotros un respiro. A veces, esta es la única forma que muchos tienen para acercarse al contenido LGBT y nosotros, a lo mejor, somos más cercanos a la realidad. Estar cerca de la gente es lo que nos motiva a hacer videos, libros y shows.

“¿Cómo lidian con los comentarios negativos?” – Luis Gabriel Franco, 18 años.

Pepe responde: no sé cómo sobrellevarlo, creí que sabía y no puedo (risas). La verdad es que antes tenía mucha sabiduría, pero en este encierro todo se ha triplicado y de pronto cuando alguien comenta algo me pone (enoja). Lo que estoy aprendiendo y lo que estoy tratando de hacer todos los días es recordar que lo que la persona de allá fuera dice no me representa. En cuanto recibes ese golpe, dices “wow”. Es un trabajo de recordar quien eres, lo que haces y porqué lo haces.

*Jóvenes en la Nube es un proyecto entre la sección de Artes, del Diario de Centro América, y un grupo de estudiantes del Taller de Expresión Escrita 2020, de la Universidad Rafael Landívar, impartido por el periodista Gabriel Arana Fuentes. Su objetivo es que los estudiantes puedan ejercitar sus opiniones en el ámbito del periodismo cultural, mediante foros.