Luis Enrique: La mentalidad de Koeman es parecida a la del Barcelona

El camino para Qatar 2022 está trazado para la Selección Nacional.

Una nueva ilusión se presenta para los guatemaltecos que sueñan con ver a su Selección Nacional de Futbol por primera vez en un Mundial mayor, luego de que fuera realizado el sorteo y establecido calendario rumbo a Qatar 2022.

Han pasado ya 15 oportunidades en las que se ha participado sin fortuna, desde que se buscó clasificar para Suecia 1958 y, aunque alguna vez se estuvo cerca de conseguir el objetivo, siempre el resultado fue el mismo, quedarse en casa a verlo por televisión.

La suspensión del futbol nacional por casi dos años pesó en esta ocasión para rezagar a la Bicolor en el ranquin y, pese a haber tenido un buen regreso en la Liga de Naciones, donde se concluyó invicto, no alcanzó para subir lo suficiente y no se logró ser cabeza de grupo.

La FIFA definió ayer el camino de las 35 selecciones de Concacaf, en la pelea por 3.5 plazas para el Mundial de Qatar 2022.

El camino será largo y tortuoso, una primera ronda pentagonal contra equipos caribeños: primero contra Cuba en el Doroteo Guamuch, luego visita a Islas Vírgenes Británicas, recibir a San Vicente y las Granadinas, y cierre de visita en Curazao.

En caso de ganar esta fase, se avanzará a una segunda fase en la que casi es seguro que se enfrentará a Panamá, rival que con los años ha logrado superar a la Bicolor. Si se supera dicho obstáculo, entonces se llegará a la octogonal, donde aguardan los gigantes de la región para competir por 3.5 plazas para la cita mundialista en Asia.

Será el intento 16, pero el sueño sigue intacto en los guatemaltecos que disfrutan de este deporte y que, sin duda, apoyarán a su Selección Nacional, desde casa, en esta época de pandemia.

“No nos querían”

El técnico de la Selección Nacional, Amarini Villatoro, reaccionó al sorteo y cuestionó a quienes digan que el grupo pueda ser sencillo, pues conoce a los rivales y sabe de sus complicaciones, aunque aclaró que Guatemala era un rival no deseado por otros.

“En los sorteos interviene la fortuna, lo que tocó no es fácil. Ya se había hecho un análisis de las cabezas de grupo. Me enfoco en el momento actual de las selecciones y Curazao tiene una buena generación, pero tenemos lo necesario para pelear la eliminatoria y respetamos a todos los rivales”, expuso Villatoro.

“En más de alguna ocasión nos ha tocado caer eliminados por exceso de confianza, por menospreciar a los rivales, y eso no debemos hacerlo en este caso”, añadió.

“Cuba es de los más fuertes que estaban en el Bombo 4 pero, si queremos aspirar a clasificar a la siguiente ronda, tenemos que ganar los 2 partidos en casa y llegar con las posibilidades intactas al último partido con Curazao. Cuba ya nos ha complicado en otras ocasiones, y no queremos pasar por eso de nuevo”, señaló.

“A la gente hay que informarla, no es un grupo sencillo; y es que todo incide en el futbolista, para bien o para mal. Curazao tiene a 9 jugadores en la Liga mayor de Holanda, y eso los hace sumamente competitivos, recientemente pasando sobre Haití e, incluso, sacándole un empate de visita a Costa Rica. Así que hay que poner los pies sobre la tierra”, argumentó.

“Hay que ir avanzando, conforme vayamos pasando los partidos. No puedo pensar en Curazao, o contra quien me toca después, si no he superado el partido de Cuba. Tenemos que ir paso a paso y estar conscientes de que no podemos fallar, si aspiramos a algo”, enfatizó

“También hay que decirlo, y es que ninguno de los cabezas de grupo quería a Guatemala en su grupo, por algo será también, no todo es en contra nuestra”, concluyó el estratega.

Grupo C

1. Curazao

2. Guatemala

3. San Vicente y las Granadinas

4. Cuba

5. Islas Vírgenes Británicas.

Calendario

7 de octubre

Guatemala-Cuba

10 de octubre

Islas Vírgenes Británicas-Guatemala

13 de noviembre

Guatemala-San Vicente y las Granadinas

17 de noviembre

Curazao-Guatemala