Los toros buscarán su primer título

El campeón latinoamericano supermedio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Léster Martínez, nos abrió las puertas del gimnasio Apex Boxing para observar una de sus sesiones de entrenamiento, antes de tomarse un merecido descanso de fin de año.

El Jaguar chapín se mostró desconfiado de lo que pueda deparar el 2022, pero buscará que su carrera siga en crecimiento.

“Desde al año pasado sabía que este año estaría complicado, por todo lo ocurrido con la pandemia, pero siempre estuvimos preparados para lo peor. Se entrenó para una última pelea antes de que terminara el año, pero ya no se dio. Sabemos que 2022 tampoco será sencillo”, afirmó Martínez.

“Se ha tratado de buscar una sede en Estados Unidos, se dijo que posiblemente en Las Vegas, pero lo más complicado fue conseguir la visa, que ahora que la tengo ya estuve preparándome por allá y el siguiente paso es conseguir un adversario. En octubre ya tenía pactado pelear en California, pero se retractó el rival, entonces defendí mi título de la OMB el 14 de octubre, en México”, explicó el deportista.

Martínez no se atrevió a confirmar la fecha de su próxima pelea, aunque dijo que en los próximos días se reunirá con su equipo para definir el calendario de 2022.

“Espero pasar unos días con mi familia en Petén, aunque siempre que voy llevo un régimen de descanso activo para no perder por completo el ritmo de entrenamiento”, explicó el pugilista.

“Tenía mucha ilusión de pelear por un lugar en los Juegos Olímpicos, y pasé unas semanas mal porque no tuve esa oportunidad. Yo me sentía en condiciones de que en esta tercera oportunidad sí lograría el boleto, y luego por la pandemia se canceló la clasificación y dijeron que harían invitaciones por el ranquin, pero como yo ya no fui a los Panamericanos no tenía posición en el ranquin y no entré en el listado, fue muy decepcionante”, aclaró el nacional.

Martínez considera que no buscará una cuarta oportunidad en París 2024 y que se enfocará de lleno en su carrera profesional.

“Me han molestado por la trenza que me dejé crecer, incluso se burlan diciéndome que soy el aprendiz de un jedi (de la secuela Guerra de las Galaxias), pero la verdad es que durante todo el tiempo que estuve sin pelear por la pandemia me dejé crecer el cabello y, cuando finalmente tuve que cortármelo porque volvía a los cuadriláteros, decidí dejarme esta pequeña trenza que me acompaña”, confesó el Jaguar chapín. “Uno de mis colores favoritos es el azul y antes tenía preferencia por la esquina azul, y si yo miraba que me tocaba boxear contra alguien que fuera más pilas y cruzaba los dedos para que me tocara el lado azul y ganarle. Todo eso era cuando todavía no me había profesionalizado, ahora realmente ya no importa cuál lado me toque”, aclaró.

“No sé si los boxeadores han notado mi avance, pero me he sorprendido cuando llego a distintos lugares para mis peleas y hay personas que conocen mi trayectoria y me comentan que han seguido mi progreso en el deporte”, señaló Martínez.

“Para referencia, yo estoy en la misma categoría que el Canelo Álvarez, es alguien a quien todos quieren enfrentar porque es el campeón.

Yo quiero llegar a ser campeón y ojalá se me dé esa bendita oportunidad de pelear con él algún día”, externó el petenero.

“Quiero agradecer a cada una de las personas que están pendientes de los atletas guatemaltecos y les deseo que estas fiestas las pasen en familia y sin excesos, para que realmente sean felices. Gracias también al Diario de Centro América por seguir mi carrera”, se despidió Martínez.