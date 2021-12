Los toros acarician el título

La Redacción del Diario de Centro América, por medio de sus colaboradores, reporteros y editores, llevó a cabo una votación para conocer al Deportista del Año, con base en los logros conseguidos por los atletas guatemaltecos en las distintas disciplinas que abarcan las 42 Federaciones del país.

Se postuló a los finalistas Kevin Cordón, cuarto lugar olímpico y octavofinalista en el Mundial de Bádminton; Luis Carlos Martínez, séptimo lugar olímpico en natación (200 m mariposa); Helen Rubí Rivera, subcampeona mundial de patinaje; el equipo femenino de boliche, subcampeón mundial, y el Club Comunicaciones, campeón de la Liga Concacaf.

El ganador, con un 56.5 por ciento de los votos, es el originario de La Unión, Zacapa, Kevin Cordón, seguido por Martínez, y el tercer lugar en el podio fue para el conjunto crema.

“Primero que nada, quiero agradecer el reconocimiento que me hace el Diario de Centro América, pero sobre todo lo que me gusta es que esto lo motiva a uno para seguir adelante y estas noticias hacen que me comprometa más en los entrenamientos y en mis próximas competencias”, dijo el zurdo zacapaneco al enterarse del reconocimiento.

“Este año, sinceramente, fue muy especial con sus cosas buenas y malas, que al final encajó con una bonita presentación en los Juegos Olímpicos. Hubo torneos en los que no se consiguieron los objetivos; uno de ellos fue el panamericano aquí en Guatemala, que me quedé en la semifinal”, confesó el deportista.

“Lo que hacíamos con el entrenador Khadafi es que en el mismo gimnasio donde jugaba, al final de cada partido, vivíamos las emociones, gritábamos, llorábamos o reíamos para desahogarnos y analizábamos el juego y, al tomar el bus de regreso a nuestro lugar de descanso, nos olvidábamos de todo para no dejarnos abrumar”, explicó el badmintonista.

“Cuando nos dimos cuenta de que la gente hasta se desvelaba para seguir mis partidos, eso se volvió una motivación muy bonita e hizo de cada partido un momento especial”, añadió.

“Lo mejor de lo que me pasó en los Juegos de Tokio fue el recibimiento que me hicieron aquí en Guatemala. Toda mi familia y yo estamos agradecidos por ese gesto y a la fecha no encuentro palabras para explicar cuánto me importó todo aquello”, reflexionó Cordón.

“Haber jugado este mundial fue bueno porque se lograron buenos puntos para mi ranquin y me dio la oportunidad de subir un peldaño en cuanto a los torneos se refiere, y me podré foguear con los mejores del mundo”, refirió el atleta, quien culminó entre los mejores 16.

“A principios de febrero se juega un torneo entre países, un sistema similar al de la Copa Davis de tenis; ese va a ser en Acapulco, México, al mejor de 5 encuentros, 3 individuales y 2 dobles, y vamos con un buen equipo a dar la pelea”, contó Kevin.

Foto: Cortesía Cog

“Con el fin de año conoceremos mi posición final en el ranquin, que actualmente es 44, y sobre esa base se hará la planificación de los torneos para los cuales tenga acceso, tanto en Europa como en Asia”, comunicó.

Kevin observa de cerca el desarrollo de las promesas en el bádminton guatemalteco y entre los distintos talentos ha notado un joven zurdo que podría llegar a reemplazarlo.

“A nombre de Kevin Cordón y la familia Cordón Buezo, quiero agradecer al pueblo de Guatemala por todo lo especial que vivimos en los Juegos Olímpicos y en especial a aquellos que han estado conmigo en toda mi carrera y no solo en los buenos momentos, sino también los difíciles. Les deseo que pasen las fiestas en familia, que es lo más sagrado que tiene uno, que la pasen con Dios en su corazón y que se cuiden del Covid y que tengan sus objetivos claros para alcanzar sus metas”, se despidió Cordón.