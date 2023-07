Los sonidos de Pink Floyd sonarán en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Alejandro Alonzo https://linktr.ee/elcomicbuquero

Blue Beetle (Escarabajo Azul) es un integrante del Universo DC que ha cautivado al público durante décadas, y que ahora está listo para hacer su esperado debut en la pantalla grande en agosto 2023. El filme se centrará en la trayectoria del joven Jaime Reyes para convertirse en la versión más reciente del personaje.

El superhéroe fue creado por Charles Nicholas Wojtkoski en 1939 para Fox Comics, y luego pasó a manos de Charlton Comics. El primer Blue Beetle fue Dan Garret, quien obtuvo superpoderes de una misteriosa sustancia, la vitamina 2X. En 1964, su apellido fue cambiado a Garrett y sus poderes pasaron a originarse a partir de un artefacto egipcio con forma de escarabajo.

En 1966 Garrett fue reemplazado por Ted Kord, creado por Steve Ditko. A pesar de no ser el primero, Kord es el más famoso de los Blue Beetles. No contaba con superpoderes, pero al igual que Iron Man y Batman, utilizaba ciencia y su ingenio para batallar el crimen.

Kord contaba con una colección de inventos sofisticados como una pistola especial y una nave llamada The Bug. A mediados de los ochenta, el personaje fue adquirido por DC Comics e integrado a su canon narrativo, pasando a formar parte de la Liga de la Justicia y participando en numerosos eventos. Tanto Garrett como Kord fueron la inspiración de los Nite Owl de la serie Watchmen, de Alan

Moore y Dave Gibbons.

The Reyes family just got their first Super Hero. #BlueBeetle – Only in theaters August 18. pic.twitter.com/VHBS0g2C5U — DC (@DCOfficial) July 11, 2023

A través de sus múltiples versiones, Blue Beetle ha cautivado al público durante décadas.

Luego de la muerte de Kord, Jaime Reyes (creado por Keith Giffen, John Rogers y

Cully Hamner) fue el tercer héroe en llevar el manto de Blue Beetle. El escarabajo hallado por Garrett se fusionó con el joven, otorgándole habilidades extraordinarias. A lo largo de sus aventuras, Jaime ha luchado contra villanos y razas alienígenas como los Reach. También ha logrado desarrollar un vínculo único con el escarabajo, que en realidad es una inteligencia artificial llamado Khaji Da.

Los poderes y habilidades del nuevo Blue Beetle lo convierten en una fuerza formidable en el Universo DC. El escarabajo le genera una armadura de tecnología avanzada que le proporciona múltiples poderes como superfuerza, resistencia al daño, capacidad de vuelo y una visión especial que le permite detectar los poderes y debilidades de sus oponentes.

El primer Blue Beetle fue adaptado a radiodramas y desde entonces ha sido acoplado a otros medios. Diferentes versiones del personaje han figurado en programas televisivos (Batman: The Brave and the Bold; Young Justice; DC Super Hero Girls) así como en filmes animados (Justice League: Crisis on Two Earths, Teen Titans Go! To the Movies y DC Showcase: Blue Beetle). Como cualquier héroe que se respeta, Blue Beetle ha aparecido en videojuegos como Lego Batman 3: Beyond Gotham e Injustice 2.