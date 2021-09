Los sonidos de Guatemala de Joaquín Orellana

Sin duda, 1991 es definido por muchos como uno de los años definitivos en los últimos 30 años de la historia de la música pop, y el rock como el género más importante y poderoso de la humanidad.

Desde aquella época no se recuerda tanto a un género como el grunge, que en su momento no se valoró, pero que hoy se añora tanto una corriente musical orgánica empapada de rock clásico, con alaridos viscerales que se convirtieron en himnos generacionales y cuyo eco nos superará por al menos 30 años más.

Pearl Jam abrió el camino de aquel hermoso ’91 con TEN, un disco que brilla en la noche más oscura y es el sol más tenue y brillante en la espesa desolación humana. Con letras oscuras, depresivas, reales, crudas y optimistas, Eddie Vedder se convirtió en uno de los brillantes letristas de su generación.

Yo llegué tarde al disco. Recuerdo que el casete me lo prestó un amigo, en 1995. No pude dejar de escucharlo, quedé hipnotizado desde el principio. Once encierra en su letra un fuerte conflicto existencial de encontrar tu lugar en el mundo y fingir para ser alguien y pretender ser normal.

Al terminar de escuchar el casete, no podés evitar ponerlo otra vez.

Evenflow le sigue. Una canción que cuenta la leyenda, casi destruye a la banda. Tuvieron que grabarla más de 50 veces y los integrantes nunca quedaron satisfechos, aún hoy. Una canción sobre la locura de un vagabundo. Poderosa.

Alive, una historia sobre el descubrimiento de tu padre; es decir, el de Eddie Vedder. Es en realidad, su padrastro, mientras su verdadero padre fallecía en un hospital. El I’m still alive es sufrir el shock a flor de piel.

Black continuará maravillándome por mucho tiempo. Un himno de estadio, inconfundible, una herida abierta que no tiene cura. Su fragilidad y valor que expone en cada frase te rompe el corazón. El puente de la canción te pone de rodillas.

Jeremy, la más polémica de aquel tiempo. Sobre un niño que asesinó a todos sus compañeros de clases, luego de sufrir del bullying tan aceptado en la cultura anglo, todavía hoy. Es la canción insigne del disco.

Oceans encanta por su simpleza. Sobre el amor al mar y al surf. Comunión anticlimática para cualquiera de nosotros. Pero la canción parece que nos hace volar sobre una ola.

Porch, la más rockera, con un mensaje político y la inconformidad, o puede significar el rompimiento de una pareja. Su interpretación es abierta, pero la rabia explota en cada acorde.

Realese es una canción médium, con la que Vedder intenta conectar con su padre fallecido. Simplemente hermosa.

Quería saber todo sobre la banda: sus letras, el grupo, sus integrantes, el significado de cada frase. Con ansias, esperás los nuevos discos. Para Pearl Jam, los siguientes 20 años fueron una cosecha de éxito y discos magistrales.

Tuve la oportunidad de verlos en Costa Rica, en 2011, con unos amigos, en un viaje que cerró un capítulo de mi vida y aún espero ver a la banda otra vez. Irradia una energía y misticismo que es imposible no enamorarse de la banda y del grunge, en especial. Larga vida a TEN y a Pearl Jam.