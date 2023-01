Los riffs de Måneskin y Tom Morello resuenan en Gossip

La banda de rock italiana Måneskin lanzó su sencillo Gossip con el legendario guitarrista Tom Morello, integrante de los grupos Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen y The E Street Band, entre otros. Esta canción se desprende de su próximo álbum ¡Rush!, programado para publicarse el 20 de enero.

Producido por Max Martin y Fabrizio Ferraguzzo, el disco fue grabado en Los Ángeles, Italia y Tokio, e incluye las canciones Supermodel, Mammamia y The Loneliest.

“Agradecemos a Morello por unirse con nosotros en esta canción. ¡Es un honor para toda la banda!”, expresó Damian, uno de sus integrantes. Tocar con él es un sueño hecho realidad”, refirió Thomas.