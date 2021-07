Los récords pendientes de Messi

Nicholas Hagen, portero de la Selección Nacional de futbol en la Copa Oro, habló horas después de que se conociera su salida del Sabail FC de la Liga de Azerbaiyán, y lo hizo de manera tranquila, pues sabe que el futuro le depara un mejor destino.

“La experiencia de jugar en Azerbaiyán me hizo crecer como persona, y eso me deja satisfecho porque crecí como futbolista y me hizo madurar”, manifestó Hagen.

“El acumular tantos partidos me permitió tener mayor tranquilidad y pude ver el futbol de una manera distinta, y me hizo mejorar cada día, a eso es lo que apunto y espero tener más de esos momentos”, acotó el guardameta.

“Siempre hay cosas que mejorar, pero en cada entrenamiento y en cada partido siento el crecimiento que he tenido y trabajo fuerte cada día para lograrlo. Ahora veo a un Hagen más tranquilo, que quiere hacer las cosas bien y está dispuesto a tratar de detener cada pelota que le llegue al arco y no dar una pelota por perdida”, enfatizó el cancerbero.

“Mi objetivo es mantenerme en el extranjero. En ningún momento estoy pensando en regresar a Guatemala, quiero seguir en la travesía de aprender poco a poco, abriendo puertas y ojalá que más jugadores se puedan agregar a la lista de legionarios para llegar a ligas más competitivas”, concluyó.

Sobre su próximo destino, Hagen no quiso dar detalles mas que se encuentra en proceso y que con el tiempo dará a conocer cuál será su próximo club, mientras tanto se enfoca en el partido Trinidad y Tobago el domingo próximo.