Los Rancheros llegan por primera vez a Guatemala

Alejandro Alonzo https://linktr.ee/elcomicbuquero

Foto: Cortesía AWA Studios

En el ámbito de los cómics socialmente relevantes y que invitan a la reflexión, Not All Robots, de Mark Russell, emerge como una parábola que disecciona los conceptos de masculinidad tóxica, supremacía de la inteligencia artificial y atrapamiento económico en el contexto de una Tierra futurista y distópica.

Co-creada con el aclamado artista brasileño Mike Deodato Jr., esta serie limitada de cinco números publicada por AWA Studios se adentra en un mundo donde la obsolescencia humana se entrelaza con el surgimiento de una fuerza laboral robótica impulsada por IA.

Publicada en agosto de 2021, la serie les ofrece a los lectores una narrativa que invita a la reflexión y que ha llamado la atención por su humor negro, introspección satírica y comentarios sociales resonantes.

Not All Robots presenta una sociedad futura en la que los humanos se vuelven en gran medida superfluos debido al uso generalizado de robots para el trabajo. Este paisaje distópico refleja los debates del mundo real en torno al impacto de la automatización y la tecnología en la fuerza laboral.

Esta miniserie explora el impacto social de la inteligencia artificial, combinándolo con comentario social.

El cómic además entreteje temas de masculinidad tóxica y las consecuencias de un infierno capitalista. El concepto y el nombre de la serie fue inspirado por el movimiento masculinista No todos los hombres, en la red social Twitter. Al reformular la narrativa con los robots como punto focal y explorar el resentimiento humano hacia ellos, Russell construye una metáfora para el debate de temáticas

conflictivas.

El centro de la trama son las relaciones y la dinámica entre los personajes humanos y los robots, ejemplificados por el robot Razorball y la familia Walters. Los robots se han convertido en el principal sostén de la familia, dejando a los humanos dependientes de sus contrapartes mecánicas.

Esto refleja la dinámica doméstica de la década de 1950, destacando los temas de dependencia, resentimiento y dinámicas de poder cambiantes. El cómic retrata hábilmente a los robots como opresores y víctimas de su propia creación, mientras trabajan en el desarrollo de nuevas máquinas que eventualmente las volverán obsoletas. El patrón circular de dependencia y obsolescencia subraya la amarga ironía inherente a una sociedad capitalista tecnológicamente avanzada.

En particular, Not All Robots cuenta con una profundidad narrativa y un arte impresionante. Las ilustraciones de Mike Deodato Jr. contribuyen a la atmósfera del cómic, capturando el escenario futurista mientras mantienen una conexión con el pasado a través de sutiles alusiones visuales.

La interacción entre el arte detallado y la narrativa cautivadora crea una experiencia de lectura fluida que atrae a la audiencia en múltiples niveles.