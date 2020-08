Los premios Billboard se entregarán en octubre

La emprendedora guatemalteca Sofía Hegel lanza un mensaje inspirador en su autobiografía.

El nombre de Sofía Hegel es bien conocido en nuestro país en los sectores del emprendimiento, el liderazgo, la moda y el empoderamiento de la mujer. La vida la ha llevado a transitar por caminos dulces y amargos, pero también a experimentar lo que define como “un cúmulo de milagros”. Cada uno de esos momentos los recopila en Los Picassos que Dios pintó para Sofía, su libro autobiográfico.

El libro llegó acompañado de un documental, en el que Hegel narra 15 escenas de su vida. Foto: cortesía Sofía Hegel.

Más allá de la adversidad

Sofía Hegel es consciente de que ha tenido una vida bastante “intensa, apasionada y multifacética”. Creció rodeada de arte y posteriormente se involucró en áreas de recursos humanos, diplomacia, emprendimiento, empoderamiento de la mujer y moda. Ha vivido en Europa, en Israel y en India, pero asegura que eso no tiene nada de extraordinario: “Soy, literalmente, un cúmulo de milagros. Para mí hay un Dios real y vivo, y eso es lo que intento mostrar en el libro”.

Portada de Los Picassos que Dios pintó para Sofía. Foto: cortesía Sofía Hegel.

En esta autobiografía, Hegel describe todas esas vivencias que la llevaron a ser quien hoy es. Muchas de las cuales son escenas fuertes, como cuando estuvo internada en un psiquiátrico, o cuando, como consecuencia de la anorexia crónica, llegó a pesar solo 49 libras y a tener los órganos colapsados. Por eso, “los Picassos”, afirma, son las experiencias, personas, manifestaciones o consejos que la mantuvieron viva de forma sobrenatural.

Simbolismo y arte

Hegel comenzó a escribir el libro un 26 de junio de 2017, y fue exactamente tres años después que el título vio la luz. “Para escribirlo tuve que renunciar a todo, incluido mi trabajo. La parte más difícil fue hacerlo sola, con subidones y bajones de emoción y de presión (…) El libro tiene muchos detalles, y hay en él mucho simbolismo”, comenta.

Otro de los elementos que se mantiene muy presente en este título, es el arte. Hegel es gran admiradora de Pablo Picasso, de ahí el nombre con el que bautizó su autobiografía, pero también de otras ramas artísticas, como la danza y el cine. No podía ser de otra forma, y el lanzamiento llegó acompañado de un documental de 45 minutos en los que Sofía narra 15 escenas de su vida, y en el que intervinieron guionistas, bailarines y actores, entre otros.

Mensaje

Los Picassos que Dios pintó para Sofía es un texto apto tanto para jóvenes, como para adultos y padres de familia. Uno de sus objetivos es mostrar que, a pesar de las adversidades, se puede salir adelante, expresa la autora: “En este tiempo (de confinamiento) he dado muchas conferencias virtuales. Al final, me di cuenta de que la gente ya no quiere oír ni de emprendimiento, ni de moda, ni de arte, sino que desea escuchar una voz de fe y de esperanza en esta situación. El mundo puede acabar, pero Dios nos seguirá sosteniendo”.

Adquiéralo

Los Picassos que Dios pintó para Sofía puede adquirirse en versión física, a través del correo [email protected] y al teléfono 5425-7361. Además está disponible en Amazon Kindle, en español e inglés.