Los grandes torneos futbolísticos exigen público

Organizadores de Eurocopa y Copa América se niegan a jugar con las gradas vacías.

“No se jugará con gradas vacías”. Las palabras son de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, quien ha repetido en varias ocasiones la necesidad de que el próximo 11 de junio, cuando se inicie la Eurocopa, el público, en mayor o menor medida, entre en los estadios.

En el caso de la Copa América, que comienza dos días después de la Eurocopa, la intención de las autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de los gobiernos de Argentina y Colombia, países organizadores, están en la misma sintonía, con la idea de que un torneo sin público no tiene sentido. El reto, en ambos casos, no es

fácil.

Interrogantes

Sobre la Eurocopa y la Copa América vuelan muchas interrogantes, que nadie puede responder con certeza. ¿Se disputarán los torneos en la forma y estructura que está previsto? ¿Qué número de aficionados podrán entrar en los estadios?… La pandemia no permite hacer previsiones con tanto adelanto, aunque solo quedan dos meses para el comienzo de los dos torneos más atractivos de selecciones nacionales.

En el caso de la Eurocopa, el desafío es aún mayor. El torneo europeo está previsto que se dispute en 12 ciudades (Copenhague, Ámsterdam, Bakú, Bilbao, Bucarest, Budapest, Dublín, Glasgow, San Petersburgo, Múnich, Roma y Londres), urbes de países donde la incidencia del virus varía de unas a otras.

Bajo este panorama, la UEFA exige a cada ciudad organizadora presentar un plan que garantice la presencia de público en sus estadios y que será examinado por el Comité Ejecutivo, el 20 de abril. “Lo seguro es que no se jugará ante gradas vacías”, explicaba Ceferin a medios croatas.

El estadio de San Mamés, en Bilbao, es uno de los 12 designados para acoger la próxima Eurocopa.

Fotos: EFE

En la misma tesitura

Si la incertidumbre impera sobre el inicio de la Eurocopa, no es menos inquietante la disputa de la Copa América 2021, que comenzará el 13 de junio y terminará el 10 de julio próximos.

Serán cinco estadios de Argentina y cuatro de Colombia los que acogerán los 28 partidos previstos, cuya final se disputará en el Metropolitano de Barranquilla. La intención de los dirigentes de la Conmebol es que haya aficionados en todos estos partidos. “Una Copa América sin público no tendría sentido”, expresó el ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena, en una entrevista en la que desveló que las autoridades trabajan en un protocolo para tener un aforo aproximado del 30 por ciento.

La realidad es que en Europa la denominada cuarta ola es una amenaza que no descartan los responsables de Salud, y en América el número de contagios no logra controlarse. Aunque ambas federaciones se muestran optimistas, no es seguro que los aficionados puedan asistir a los partidos de la Eurocopa ni de la Copa América.