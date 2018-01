Los concierto de 2018 prometen

No tiene caso negarlo, en lo que a conciertos se refiere, 2017 dejó con mal sabor de boca a muchos guatemaltecos. Hubo de todo: unos cancelaron sus espectáculos, como Los Fabulosos Cadillacs y Maluma; otros los pospusieron unos cuantos días, como Residente y Ricardo Arjona; y otros más, los aplazaron hasta este año, como Maroon 5. Sin embargo, la música, igual que la vida, sigue; y estas son algunas de las presentaciones internacionales anunciadas para el primer semestre de 2018.

Morat

El folk pop es la bandera del cuarteto colombiano Morat. Fundada en 2011, esta agrupación empezó a destacar en el ámbito internacional luego de colaborar con la cantante mexicana Paulina Rubio en el sencillo Mi nuevo vicio. La presentación del grupo está prevista para el sábado 24 de febrero a las 21:00, en Explanada Cayalá. Costos: preferencia Q250, vip Q400, mesa oro Q500 y mesa platinum Q650.

Pablo Alborán

No vaya a ser, Perdóname y Dónde está el amor son algunas de las canciones con las que el español Pablo Alborán ha enamorado al público de Hispanoamérica. A Guatemala, el cantautor llega por primera vez con su Prometo Tour, gira homónima de su más reciente álbum. Fórum Majadas albergará este recital el martes 13 de marzo a las 20:00. Costos: preferencia Q250, oro Q450, vip Q650 y experiencia bantrab Q1,200.

Maroon 5

Este fue uno de los conciertos de los que más se habló en el país en 2017, y esperamos que en 2018 por fin se haga realidad. Luego de aplazar el show, el líder y vocalista de Maroon 5, Adam Levine, prometió a los seguidores nacionales que les compensarían la espera. Eso se verá el sábado 3 de marzo a las 20:00 en Explanada Cayalá. Admisión: preferencia Q400, bronce Q675, plata Q1,210, oro Q2,090, titanio Q2,640, platino Q3,465 y diamante Q4,000.

Ozuna

Intérprete de temas como Síguelo bailando, y colaborador en éxitos como Criminal, Ozuna cuenta con no menos de 18 mil 400 oyentes mensuales en la plataforma Spotify. Este mes, el popular cantante de reguetón presentará en el país su Odisea World Tour en el Semester Kick Off Festival, el viernes 26, en Explanada Cayalá. Admisión: general Q150, general all you can drink Q300, vip Q450 y vip all you can drink Q600.

Raphael

El mes pasado, el artista español Raphael anunció las fechas del tramo americano de su gira Loco por cantar, y uno de los países que visitará el intérprete de Mi gran noche y Escándalo será Guatemala. Hasta ahora no se han revelado demasiados detalles, ni los costos del concierto, pero en la web del cantante ya hay fecha y escenario: martes 1 de mayo en la Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Joaquín Sabina

Pueden pasar 19 días y 500 noches, e igual Joaquín Sabina es uno de esos cantautores que no necesita introducción. Después de su último recital en el país, en 2013, el Flaco vuelve con el tour de Lo niego todo, su más reciente disco. De acuerdo con la página web del español, el concierto se realizará el jueves 1 de marzo en Explanada Cayalá, y los precios se publicarán próximamente.