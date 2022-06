Los Celtics levantan la voz en el Garden

El camino a la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2023 está listo para los 22 clubes participantes.

Miami, FL.- La Concacaf realizó este miércoles el sorteo oficial de la Ronda Preliminar y los Octavos de Final de la Liga Concacaf Scotiabank 2022 (SCL).



El evento en vivo hecho para televisión fue presentado por Raúl Guzmán, presentador deportivo e incluyó la participación del secretario general de Concacaf, Philippe Moggio, el exjugador Walter Centeno, y José Manuel Contreras, capitán del actual Campeón de la SCL, Comunicaciones FC.



La sexta y última edición de la SCL, que precede a un nuevo y emocionante ecosistema de clubes de Concacaf que se lanzará en 2023-2024, comenzará con una ronda preliminar. Estos partidos serán seguidos por los Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y una final a dos partidos, donde se coronará al último campeón de la SCL.



Los 12 clubes que participan en la Ronda Preliminar han sido divididos en seis emparejamientos de la siguiente manera:



Emparejamiento #1: CD Platense (SLV) vs Verdes FC (BLZ)

Emparejamiento #2: CRC 3 vs CD Águila (SLV)

Emparejamiento #3: RCD España (HON) vs Real Estelí (NCA)

Emparejamiento #4: Sporting San Miguelito (PAN) vs Deportivo Malacateco (GUA)

Emparejamiento #5: Pacific FC (CAN) vs Waterhouse FC (JAM)

Emparejamiento #6: CSD Municipal (GUA) vs Atlético Vega Real (DOM)



Los 10 clubes sembrados en los octavos de final y los seis ganadores de la ronda preliminar han sido divididos en ocho emparejamientos de la siguiente manera:



Emparejamiento #1: Tauro FC (PAN) vs Ganador Ronda Preliminar 4

Emparejamiento #2: FC Motagua (HON) vs Cibao FC (DOM)

Emparejamiento #3: CD Olimpia (HON) vs Ganador Ronda Preliminar 6

Emparejamiento #4: Diriangén FC (NCA) vs Comunicaciones FC (GUA)

Emparejamiento #5: CRC 1 vs Ganador Ronda Preliminar 5

Emparejamiento #6: CRC 2 vs Ganador Ronda Preliminar 3

Emparejamiento #7: Alianza FC (PAN) vs Ganador Ronda Preliminar 2

Emparejamiento #8: Alianza FC (SLV) vs Ganador Ronda Preliminar 1



Para la Ronda Preliminar y los Octavos de Final, los clubes mejor clasificados (Bombos 1 y 3, respectivamente) jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa.



Para los cuartos de final, los ganadores de los octavos de final de los emparejamientos 1, 3, 5 y 7 jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa.



Para las Semifinales y Finales, los clubes con mejor desempeño en las rondas anteriores de la competencia jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa (basado en victorias, empates y, si es necesario, diferencia de goles).



Las fechas de partido por ronda son las siguientes:



Ronda Preliminar: 26-28 de julio (partidos de ida) y 2-4 de agosto (partidos de vuelta)

Octavos de final: 16-18 de agosto (partidos de ida) y 23-25 de agosto (partidos de vuelta)

Cuartos de final: 6-8 de septiembre (partidos de ida) y 13-15 de septiembre (partidos de vuelta)

Semifinales: 4-6 de octubre (partidos de ida) y 11-13 de octubre (partidos de vuelta)

Finales: 25-27 de octubre (partido de ida) y 1-3 de noviembre (partido de vuelta)



La Concacaf anunciará el calendario completo, incluidos los horarios de inicio y las sedes en los próximos días.



Nuevo formato a partir de 2023

A partir de 2023, la SCL será reemplazada por tres copas regionales que se jugarán en el otoño de cada año. Estos tres nuevos torneos clasificarán a clubes para una Liga de Campeones de Concacaf ampliada a 27 clubes en toda la Confederación que coronará al mejor club de la región.