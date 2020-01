Los 62 Grammy dejan shows memorables

La gala más importante de la música se celebró anoche, en Los Ángeles.

“Esta noche va por Kobe (Bryant)”. Las palabras de Lizzo fueron un augurio y, entre actuaciones musicales y premios, los Grammy recordaron ayer al exbasquetbolista de los Lakers en el que fuera su hogar, el Staples Center de Los Ángeles. Al cierre de esta edición aún faltaban por revelarse los ganadores en las principales categorías, pero estos son algunos de los shows más destacados de la gala 62.

Entrega escénica

Si bien los Grammy son una ceremonia de premiación, también son famosos por sus espectáculos musicales. Lizzo inauguró la gala con Cuz I Love You y Truth Hurts. El rap también fue puesto en alto con Tyler the Creator en una actuación que, literalmente, dejó el escenario en llamas.

Al cierre de la edición, la rapera Lizzo había conseguido tres Grammy.

Una de las interpretaciones más aplaudidas fue la de Lil Nas X, quien rompió todas las reglas y se convirtió en un vaquero del rap. El estadounidense compartió escena con grandes estrellas como Billy Ray Cyrus y Nas, y la boyband sudcoreana BTS.

El rapero Lil Nas X junto a BTS.

El toque pop llegó con los Jonas Brothers, mientras que Aerosmith llevó a todos al límite del rock con Living on the Edge y Walk This Way, que interpretó junto a Run DMC. Derrocharon romance Blake Shelton y Gwen Stefani con Nobody but You; y Ariana Grande puso el color con un medley que incluyó temas como Imagine, My Favorite Things y Thank u, next.

Camila Cabello hizo llorar a su padre, Alejandro, con First Man.

Las emociones empezaron temprano con Alicia Keys, la host de la gala, y Boyz II Men rindiendo un tributo musical a capella a Kobe Bryant. Camila Cabello también sacó las lágrimas a más de uno, cuando bajó del escenario para cantarle First Man a su padre.

La estadounidense Billie Eilish consiguió el gramófono a Canción del año.

Para su actuación en los Grammy, Billie Eilish eligió When the Party It’s Over y se hizo acompañar de su hermano Finneas O’Connell, con quien más tarde recogió el galardón a mejor canción. Su amiga Rosalía, brilló y puso el toque flamenco con Juro aue y Malamente.