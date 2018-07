López Obrador dice que “tenderá la mano” al gobierno de Donald Trump

Andrés Manuel López Obrador, ganador de los comicios presidenciales celebrados este domingo en México, dijo hoy que cuando asuma al poder “tenderá la mano” al gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, para tener una relación de amistad con el país vecino.

El político del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) agradeció a Trump el tuit de felicitación que le envió anoche después de que los sondeos a pie de urna le dieran como ganador de los comicios.

En su cuenta de Twitter, Trump dijo que está “deseoso” de trabajar con López Obrador, y que “hay mucho que hacer que beneficiará tanto a Estados Unidos como a México”.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de julio de 2018