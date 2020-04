Logran repatriar a 1,400 europeos

En cinco vuelos extraordinarios, mil 400 ciudadanos europeos fueron repatriados hacia sus países con el apoyo de la Embajada de la Unión Europea en Guatemala, que facilitó el viaje a las personas que quedaron varadas en Guatemala luego del cierre de aeropuertos por la emergencia del Covid-19.

Stefano Gatto, embajador de la EU, indicó que ayer partió el último vuelo programado desde el Aeropuerto Internacional La Aurora. “Muy dura situación encontrarán en casa, pero es otra historia”, escribió el diplomático en las redes sociales.

La mayoría de personas que fueron repatriadas son de Francia (700 ) y Alemania (400), y el resto son de otras nacionalidades, se informó.

“Hemos organizado vuelos, el primero fue de Estaña, el pasado viernes; luego Alemania con dos vuelos el domingo pasado y el lunes. En este último día también se realizó un vuelo hacia Francia», precisó el diplomático.

Los ciudadanos se encontraban en condición de turistas, estudiaban español y otros que no tienen estatus de residente, y no pudieron salir porque los vuelos fueron suspendidos o porque no tenían previsto regresar en estos tiempos, sin embargo deseaban regresar a sus hogares, agrega la información de la UE.

“La falta de aerolíneas comerciales ha sido complicada para ellos pero contamos con un mecanismo europeo que funciona en casos de crisis en un país”, dijo finalmente el diplomático.

Para muchos europeos que han querido regresar a su patria ha sido difícil, porque muchos aeropuertos internacionales y ferrocarriles de Europa continúan cerrados, se indicó.